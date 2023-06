Gara di canto tra i galli

Novità assoluta dell’edizione 2023 della Fiera agricola del Santerno è la ‘Gara di canto del gallo’ domani mattina alle 6. I levar del sole darà il via all’originale sfida tra i numerosi esemplari tutti di razze italiane. Armati di cronometro i giudici valuteranno durata, potenza del canto dei galli, che avranno dieci minuti per esibirsi. A cura dell’Associazione razze e varietà autoctone romagnole e della Federazione italiana cronometristi Asd – Imola. Verrà aperta solo la sezione animali per seguire la gara di canto, fare colazione con bomboloni caldi e caffè a cura del Bar Mirella. La Fiera aprirà regolarmente alle 9.