Gara di solidarietà per la Camera delle mamme

Dopo il basket e il calcio, ora anche il calcio a 5. Il mondo dello sport scende in campo ancora una volta, la terza in pochi giorni, per la nuova ‘Camera delle mamme’. Domenica alle 14, alla palestra Cavina, sarà protagonista un torneo organizzato dall’associazione Cappuccini Studio Sportivamente, fin dall’inizio partner dell’Ausl per la raccolta fondi per lo spazio in costruzione all’ospedale nuovo, con il fondamentale contributo tecnico di Imolese F&M Acd.

Una ‘maratona’ di otto ore che vedrà la partecipazione di una dozzina di squadre di calcio a 5, iscritte al torneo con una donazione a favore del progetto del reparto pediatrico. A sfidarsi, oltre alle squadre dell’associazione calcistica Imolese F&M, saranno Monterenzio, San Martino in Pedriolo, Juvenilia, Internazionale Zolino, Castel Guelfo, Sanpa, Imolese Calcio 1919, Dozzese, La Giovanile.

"Un grande ringraziamento a Sportivamente e a Imolese F&M per aver organizzato questa iniziativa che unisce lo stare insieme, lo sport giovanile e la beneficienza – dice il dg dell’Ausl, Andrea Rossi –. Per noi non si tratta solo di una gara di solidarietà per il progetto ‘Camera delle mamme’, ma anche di un’iniziativa con un grande contenuto educativo e di salute per tutti i giovani partecipanti. Lo sport giovanile è salute per la mente e per il corpo, e l’Azienda sanitaria è davvero riconoscente a tutte le associazioni e le società sportive che lo promuovono".

Il ringraziamento agli organizzatori anche da parte dell’équipe di Pediatria e Nido, guidata dalla dottoressa Laura Serra. Il pubblico potrà contribuire con una donazione, ma il vero regalo di questa domenica, che chiude allegramente il periodo natalizio, sarà vedere tante ragazze e ragazzi che si divertono insieme facendo sport.

Nei giorni scorsi, anche il club dei tifosi dell’Imolese Calcio 1919 ‘Ci siamo sempre’ aveva sostenuto la costruzione della ‘Camera delle mamme’ donando il ricavato della lotteria organizzata durante le festività. Prima ancora, solo per restare alle iniziative di fine anno, la Virtus Imola aveva donato mille euro, parte dell’incasso del derby del 4 dicembre contro l’Andrea Costa al PalaRuggi, in favore del progetto. Ma non si contano davvero più le donazioni arrivate in questi mesi per lo spazio in corso di allestimento in ospedale. Si tratta, come ormai noto, di una stanza per le neomamme che, per problematiche proprie o dei propri piccoli appena nati, devono prolungare la degenza in ospedale. Purtroppo, capita infatti che nascano bambini affetti da piccoli o grandi problemi di salute (a Imola 155 nel 2021) e oltre a una buona e qualificata sanità pubblica, la cosa più importante in quel momento è la presenza insostituibile della mamma al loro fianco.