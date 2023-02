Garagnani: "Servono invasi"

Preoccupato anche Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna: "Per il terzo anno di fila stiamo assistendo al problema della siccità e questo 2023 è ancora più complicato – spiega –. Le precipitazioni piovose e nevose dello scorso mese non sono state assorbite in maniera soddisfacente dal terreno. Così le riserve di acqua non sono sufficienti per affrontare con serenità la stagione agraria". Occorrono antidoti. "Fondamentale la realizzazione di bacini e invasi in cui poter stoccare l’acqua quando c’è – continua –, per poterla attingere nel momento del bisogno". È un appello accorato quello di Garagnani: "Sono anni che evidenziamo l’importanza di effettuare questi interventi, ma si è fatto poco ed ecco i risultati".

m. g.