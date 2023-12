Garganelli di Imola, una leggenda culinaria dalla Rocca Sforzesca

La leggenda vuole che il garganello sia stato inventato nelle cucine della Rocca Sforzesca dalla cuoca di Caterina. L’estrosa "arzdora", si accorse che il gatto goloso aveva rubato dalla madia la "palla" del ripieno di carne per i cappelletti. Ebbe allora l’idea di preparare una pasta utilizzando il pettine dei telai e i quadretti di sfoglia già tagliati. La tavola si riempì di tanti tubotti rigati e dorati. Cotti nel brodo e serviti, odorosi e saporiti, riscossero l’approvazione dei commensali. Oggi, oltre che in brodo, vengono serviti come pasta asciutta. Noi li prepariamo con lo scalogno, autentico mito della Romagna un tempo sottaceto per braccianti ed oggi prelibatezza per grandi cuochi, buccia coriacea del colore del sole, della nebbia e delle nuvole della nostra terra.

GARGANELLI DI IMOLA

CON SCALOGNO

DI ROMAGNA IGP

Dosi per 6 persone: 500 grammi di garganelli all’uovo, 400 di scalogno di Romagna, 2 porri, 150 di pancetta tesa stagionata tagliata a quadretti fini, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva quanto basta; sale e pepe quanto basta.

Preparazione: Affettare i porri e lavarli accuratamente. Pelare gli scalogni e tagliarli fini. Saltare in padella gli scalogni e i porri con l’olio, salare e pepare moderatamente. Aggiungere il vino bianco e farlo evaporare. A parte rosolare la pancetta e poi unirla al resto. Continuare la cottura per 10 minuti circa e aggiustare di sapore. Nel frattempo cuocere i garganelli in abbondante acqua giustamente salata, scolarli e saltarli in padella con il condimento. Accertarsi che non risultino troppo asciutti. Decorare con fili di porri (la parte finale) dorati passati nella farina e fritti. Un calice di Albana di Romagna docg secco di colore giallo paglierino con riflessi dorati, sapido con una leggera nota acidula, garantirà un abbinamento equilibrato ed armonico. Successo assicurato.

A cura di Ambra