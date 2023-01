Garganello d’oro La cerimonia con Accorsi

Ultimo atto del Baccanale 2022 dal tema ‘Ripieni’, che ha animato la città lo scorso autunno. Questa sera alle 19, nella sala San Francesco della biblioteca comunale, si terrà infatti la consegna del premio Garganello d’oro a Stefano Accorsi. La cerimonia è aperta al pubblico, fino a esaurimento dei posti.

Come si ricorderà, per precedenti impegni di lavoro, l’attore bolognese non aveva potuto ritirare il premio nel corso dell’inaugurazione della tradizionale rassegna enogastronomica e culturale organizzata dal Comune, il 22 ottobre scorso, rimandando il ritiro in occasione della sua presenza in città per portare in scena il suo nuovo spettacolo ‘Azul’, in programma sul palco del teatro comunale Ebe Stignani da ieri fino a domenica 29 gennaio.

A consegnargli il premio sarà il sindaco Marco Panieri, insieme all’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, con la seguente motivazione: "Per la cura e l’attenzione per le eccellenze e le tradizioni del cibo della nostra regione, che ha così bene raccontate e rappresentate nella fortunata campagna della regione Emilia-Romagna alla quale l’artista ha prestato il volto e il cuore".

Alla cerimonia di consegna è stato invitato anche l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini. Il premio Garganello d’oro viene assegnato ogni anno, dal 2003, nell’ambito del Baccanale, a personaggi o enti che si sono distinti nella promozione della cultura del cibo.