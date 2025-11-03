Garganello d’oro a Mascia. E lui festeggia il premio: “Creo una ricetta speciale”

Imola, 3 novembre 2025 – Imola celebra il suo gusto più autentico premiando chi lo ha saputo trasformare in arte. Nello spazio coperto di piazza Matteotti, nell’ambito dell’edizione 2025 del Baccanale, è stato assegnato ieri il ‘Garganello d’oro’ a Max Mascia, chef due stelle Michelin del ristorante San Domenico.

Il sindaco: “Ambasciatore della cucina imolese”

La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento da parte del sindaco Marco Panieri, che ha definito Mascia “un’eccellenza del nostro territorio e un ambasciatore della cucina imolese nel mondo”. Nella motivazione ufficiale si sottolinea come lo chef abbia saputo “raccogliere, conservare e rinnovare la grande tradizione del ristorante San Domenico di Imola, mantenendo la sua posizione d’eccellenza nel panorama gastronomico italiano, e per la generosità con cui mette a disposizione della comunità imolese la sua professionalità riconosciuta in Italia e all’estero”.

Il Garganello d’oro, un premio alla cultura del cibo

Il Garganello d’oro è un “premio alla cultura del cibo che parla di radici e futuro, rappresentando un simbolo per la nostra città – ricorda Panieri –. Riconoscerlo oggi a Mascia significa rendere omaggio non solo a un importante interprete della cucina italiana, ma anche a una storia imolese fatta di talento e dedizione per la qualità.

Il San Domencio, eccellenza che ha portato il nome di Imola nel mondo

Il San Domenico rappresenta da decenni un’eccellenza che ha portato il nome di Imola nel mondo, e con Max questa tradizione continua a rinnovarsi, restando un punto di riferimento per le nuove generazioni. La gratitudine della città anche a tutto il team del San Domenico e ovviamente a quanti, con il Baccanale, stanno vivendo Imola e gli eventi proposti”.

Max Mascia: “Per me è un grande privilegio”

Emozionato, Mascia ha accolto il premio ricordando il legame profondo con Imola: “Per me è un grande privilegio ricevere questo premio nella mia città, lo condivido con tutte le ragazze e i ragazzi del San Domenico e del più giovane Semplice e in generale con tutta la ristorazione imolese. La passione e la costanza sono gli elementi fondamentali per costruire qualcosa di duraturo nel tempo. È per me un onore ricevere questo premio già nelle mani del signor Morini”, fondatore del San Domenico, scomparso nel 2020.

Lo chef: “Un nuovo piatto dedicato alla mia città”

Durante la cerimonia, lo chef ha sorpreso il pubblico annunciando la creazione di un nuovo piatto dedicato a Imola: il ‘Garganello d’oro’. Si tratta di una pasta fresca con crema di scalogno di Romagna, vino Albana dei Colli di Imola, zafferano e panna, mantecata e completata con una leggera spruzzata di oro alimentare. “Per festeggiare questo riconoscimento ho pensato a una ricetta speciale – racconta Mascia – e visto il tema ‘Un mondo di spezie’ del Baccanale 2025, un pizzico di zafferano. Una ricetta che dedico al Baccanale e a Imola”.

Dal 2003 premiate le personalità che diffocndo la cultura del cibo

Dal 2003 il ‘Garganello d’oro’ premia personalità che con la loro opera diffondono la cultura del cibo come patrimonio condiviso. Nel tempo, il riconoscimento è stato assegnato a chef, artisti, studiosi e associazioni capaci di portare alto il nome di Imola e della cucina italiana nel mondo. Con l’edizione 2025, ispirata al tema ‘Un mondo di spezie’, il premio rinnova la sua vocazione: valorizzare la passione e le radici del territorio, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.