Gastronomia valorizzata . Cappelletti e ‘Vera torta’ . Ecco il marchio di qualità

Ci sono anche due pezzi forti della cucina cittadina, e uno del circondario, nella lista dei nuovi prodotti gastronomici riconosciuti a marchio De.Co (Denominazione comunale d’origine) dalla Giunta del Comune di Bologna, che prosegue in questo modo il lavoro di valorizzazione dell’identità culturale locale a partire dal riconoscimento delle eccellenze del territorio.

Si tratta della Torta degli sposi, la ‘Vera torta di Imola’, dolce tradizionale simbolo delle grandi occasioni; dei Cappelletti di Imola, altro piatto tipico delle feste e delle ricorrenze special; e infine del Raviolo dolce di Casalfiumanese, biscotto ripieno di mostarda protagonista assoluto della storica sagra della Vallata del Santerno.

"Tutte le recenti attribuzioni – spiegano dal Comune di Bologna – si inseriscono in un progetto ambizioso volto a tutelare e diffondere il patrimonio culturale e le tradizioni del territorio, garantendo supporto e visibilità alle realtà che da sempre custodiscono l’essenza della cultura locale".

Nella lista De.Co figuravano già da alcuni anni il Garganello, la cui ricetta è stata solennemente "decretata e depositata" il 29 ottobre 2019 alla Camera di Commercio di Bologna e presentata in tre diverse varianti: in brodo di cappone, con il ragù di rigaglie di pollo (cuore, cresta, bargigli, fegato, ventriglio, reni), o con scalogno romagnolo e prosciutto. Già presente nell’elenco anche l’Albicocca reale di Imola, una varietà molto ricercata per la particolare bontà, sebbene la produzione sia scarsa e per lo più limitata all’autoconsumo di chi ne ha mantenuto qualche pianta negli orti e frutteti familiari. Infine, non poteva mancare la mitica ‘Ricciola’, dal nome del suo ideatore, Angelo Ricci, oggi prodotta quotidianamente da tutti i fornai e pasticceri imolesi.

Prezioso patrimonio enogastronomico e culturale, legato alla tradizione e alla storia del territorio, questi prodotti, certificati direttamente dal Comune di Bologna, incarnano l’identità e le peculiarità locali, valorizzando le ricette, le tecniche di lavorazione e gli ingredienti tipici della zona.