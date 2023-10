Gatti a tutto gas, la prima mostra felina all'Autodromo di Imola

Si intitola ‘Gatti a tutto gas’ la prima mostra felina in programma sabato 25 e domenica 26 novembre in Autodromo. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18.30 con orario continuato. Sono attesi moltissimi esemplari appartenenti a tante razze diverse tra cui il ‘Maine coon’, il gigante americano, il mitico ‘Sacro di Birmania’ dai piedini bianchi, il ‘Norvegese delle foreste’. E anche i mici di casa potranno fare la loro passerella ed essere premiati. Area bimbi con i gonfiabili. Biglietto 8 euro; ridotto 5 euro fino a 12 anni e over 70. Ingresso gratis per bambini fino ai tre anni, portatori di invalidità e per i tesserati Anfi.