Gelate nei frutteti a Imola: "Da buttare 9 albicocche su 10”

Imola, 9 aprile 2023 – “Ma chi ce lo fa fare? Siamo dei matti, a insistere nel volere fare impresa". Gabriele Franceschelli, agricoltore e contitolare dell’azienda La Vallata, è desolato. A dir poco. Il gelo ha messo a terra l’azienda, estesa dalla prima vallata a Fontanelice (gli ettari a castagneto a Castel del Rio non hanno avuto conseguenze). Nei giorni scorsi avevamo scritto che le gelide notti di metà settimana avevano causato danni enormi alla frutticoltura, ma che le verifiche erano in corso e una stima più esatta sarebbe arrivata nel prosieguo. Almeno per La Vallata è arrivata.

"Abbiamo un’ottantina di ettari ad albicocco, che in anni normali garantirebbero cira 12mila quintali di prodotto sui ventimila totali dell’azienda – spiega Franceschelli – Se ne raccoglieremo il 10 per cento, sono contento. Con quello che resta garantiremo i clienti storici".

«Le albicocche non ci sono più – continua – sono annerite, sulle piante. I frutti stavano crescendo già da dieci giorni, e il gelo è arrivato nel momento peggiore, quando si deve ancora formare il nocciolo: il gelo penetra nell’anima del frutto e lo uccide. In via Canala, alle Casette, a Ponticelli Pieve abbiamo perso tutto. A Pratolino, sopra Borgo Tossignano, bruciato il 90 per cento delle albicocche. In via Poggiolo è rimasto qualcosa in cima, sui duecento metri di altezza, ma in via Morine, in pianura, non c’è più nulla". Attenzione: stiamo parlando di albicocche, ma il gelo ha compromesso anche pesche, nettarine, kiwi, susine ecc. "In vallata siamo arrivati a -5,8° – sottolinea Franceschelli – Le notti di martedì, mercoledì e giovedì sono state orribili: l’ultima, in particolare, con la luna piena, il sereno completo, per ore. Abbiamo le colonnine meteo collegate, e le controllavamo... Un disastro. E anche nel 2020 e nel 2021 è stato così: nel 2021 da febbraio ad aprile ci furono 21 gelate. Lo scorso anno ho raccolto la metà della frutta, sempre a causa del gelo".

Capitolo assicurazione. "Siamo assicurati, sì – spiega Franceschelli – Abbiamo assicurato la frutta per un valore di 1,3 milioni, ma dalle assicurazioni ricaveremo, com gelate totali, forse 350mila euro. Ma io ho già speso 400mila euro per i trattamenti in vista della primavera. I conti sono presto fatti: il capitale non c’è più e su un milione e 300mila di prodotto assicurato avrò forse 100mila euro dalla frutta raccolta. Ma l’assicurazione mi costa 120mila euro di premio, quindi... Poi è sempre più difficile stipulare assicurazioni. Per non parlare delle ventole e dei bruciatori". Parliamone, invece: "Io non li ho. Acquistarli per La Vallata costerebbe 700mila euro, e sarebbero utili solo in terre pianeggianti e non in collina. Una ventola con 4 bruciatori da cui ‘attingere’ aria calda costa 50mila euro. Ma sono elettriche o a gasolio: un mio collega con nove ettari di frutteti a Solarolo ogni notte per tenere accesa una ventola e tre bruciatori ha speso tra gas e gasolio 4.500 euro. Noi non ce lo possiamo permettere".

Capitolo manodopera. "Abbiamo 20-25 operai fissi, che cerchiamo di pagare anche bene per farli restare con noi. In estate diventano una cinquantina. Investiamo su di loro, ma adesso cosa gli faccio fare? Tra l’altro, gli alberi senza frutta produrranno molte foglie, e saranno da potare... In prospettiva avremo più spese per assicurare il ciclo produttivo del prossimo anno, senza contare che lo stress di questi giorni avrà contraccolpi sulle piante". Ma i ricavi 2023 non vi faranno fronte. A qualcosa servirà l’attività del magazzino, ma non potrà ovviamente sopperire a quello che non c’è.

"Al di là di questo discorso economico – conclude Franceschelli – manca la soddisfazione di vedere i risultati del proprio lavoro, distrutto in una notte. Ti svegli la mattina e hai perso tutto. Pensandoci metto su i capelli bianchi...".