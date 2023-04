Gelateria da Gambero Rosso ’Gusto Antico’ entra nella guida

di Claudio Bolognesi

Un successo che nasce dalla passione, dal lavoro, e soprattutto dalla ricerca della perfezione. Gusto Antico, gelateria di piazza Martiri a Castel San Pietro, ha ricevuto quest’anno il riconoscimento più importante che possa ottenere una gelateria. E’ stata inserita dalla guida Gambero Rosso nell’élite delle 493 migliori gelaterie italiane, su oltre 40mila presenti nello Stivale. Ma William Romagnoli, 51 anni, nato a Castel San Pietro, cresciuto a Bologna e tornato in riva al Sillaro proprio per aprire nel 2011 il suo Gusto Antico, di questa sorta di ‘premio alla carriera’ manco se n’era accorto, preso com’è a coltivare quella che, più che un’attività, è una passione.

"Sono fatto così, sono poco social e poco tecnologico – racconta –. Ho 9 mila mail non lette, tra queste ho scoperto che a febbraio c’era anche quella del Gambero Rosso che annunciava l’inserimento della nostra gelateria nella guida". Ci ride su William, sposato, tre figli, ed un quarto ‘acquisito’: il Gusto Antico, appunto, con sottotitolo ‘gelato di bottega’. "Perché di bottega? Ho preso spunto da un film, ho pensato che calzasse perfettamente con la mia idea di fare il gelato – osserva –. Materie prime migliori, ricerca, e passione anche per i più piccoli dettagli. Ho sempre pensato che il gelato dovesse essere anche bellezza, non solo bontà. Bellezza anche in ciò che lo circonda. Per questo curiamo ogni particolare del locale".

La gelateria, ammette, "per me è un’ossessione. Non ci dormo la notte. Voglio che tutto sia perfetto".

Un’ossessione che, naturalmente, diventa esasperata nella scelta dei gusti. Anzi no, del gusto perfetto. "E’ capitato di lavorare mesi dietro un gusto di gelato. Finché non è come desidero, non esce", spiega William. Il Cuor di Bufala è il più apprezzato e richiesto, ma guai a dirgli il più buono, perché ogni gusto, ripete, è e deve essere perfetto. "E’ una battaglia che combatto con me stesso, non contro la concorrenza, e che voglio sempre vincere", ribadisce il commerciante. Ama la sua gelateria William, ma ama anche e soprattutto Castel San Pietro. "E’ una piccola New York. La gente è selettiva al massimo, un po’ come nella Grande mela". Ad aprire altri negozi non pensa, forse perché si sente, appunto, "un bottegaio", rivendica con orgoglio, e la bottega mal si sposa con una catena di negozi.