’Gemellaggio’ per Boom. Nuova partnership per il lavoro di qualità

Nuovo ‘gemellaggio’ per Boom, lo spazio di apprendimento e innovazione che Crif ha realizzato a Osteria Grande. Il knowledge e innovation hub ha infatti stretto un accordo di collaborazione con Great Place To Work Italia, società di ricerca e consulenza organizzativa, volto a ridefinire gli standard delle risorse umane attraverso un nuovo programma formativo, mirato a promuovere una cultura aziendale sostenibile, inclusiva e innovativa. La collaborazione risponderà a quelle che sono le esigenze più recenti delle organizzazioni, focalizzandosi in particolare su diversità e inclusione, sostenibilità e fattori esg, e sull’uso dell’intelligenza artificiale, trasformando questi aspetti in una leva per sviluppare strategie basate sui dati. Sintetizzando, il programma formativo figlio della neo-sodalizio permetterà di fornire alle aziende uno strumento capace di tradurre i feedback dei dipendenti in comportamenti manageriali che possano potenziare il benessere dei collaboratori e la competitività aziendale. Come traduce efficacemente Loretta Chiusoli, Group chief hr and organization officer e managing director di Boom, l’intenzione è quella di "offrire alle aziende attraverso questa collaborazione un supporto concreto nella costruzione di una cultura aziendale che si evolva in sintonia con le sfide moderne. Boom, con il suo approccio innovativo focalizzato su percorsi formativi legati in particolare alla nuova leadership, all’HR analytics e all’AI in generale è il partner ideale per guidare le imprese verso un futuro di maggiore sostenibilità e innovazione".

In prima linea anche Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work, che ggiunge: "Le nostre aziende partner ci chiedono soluzioni complementari all’analisi dell’esperienza lavorativa e al supporto strategico-organizzativo e in quest’ottica la collaborazione con Boom risponde alla necessità di un approccio formativo che unisca innovazione e inclusività, offrendo un percorso su misura per ogni organizzazione". Obiettivi chiave del programma saranno quelli di sviluppare, scrivono le due realtà, "una leadership aziendale flessibile e inclusiva, in grado di sostenere la crescita personale e professionale dei team, e di promuovere un approccio globale alla sostenibilità che consideri tanto l’impatto ambientale quanto quello sociale".

Claudio Bolognesi