Generazione straordinaria al giro di boa

di Fabrizio

Castellari*

Come tutti i passaggi importanti della vita, non è esente da preoccupazioni, che tutti abbiamo provato e che, ne sono certo, tutti sapranno affrontare con la forza dell’impegno, la consapevolezza di sé e del proprio valore. Questa generazione ha mostrato risorse straordinarie. Ha affrontato e superato i limiti degli anni segnati dall’emergenza Covid. L’ultima e più recente è stata la grande alluvione. Un’ordinanza ministeriale tardiva, blindata e intoccabile ha fatto discutere la Scuola tutta. Nata con l’intento sano di aiutare i ragazzi colpiti direttamente dall’emergenza ha finito invece per gravare anche su altri studenti fortunatamente risparmiati dai danni, ma iscritti in scuole inserite nelle zone alluvionate, azzerando anche per loro le prove scritte. Così, se da un lato dopo tre anni di Covid ed ora l’alluvione, per alcuni studenti l’approccio alle prove d’esame sarà segnato da qualche preoccupazione in più, sono certo che le commissioni appena insediate, che hanno ben presente la missione educativa della Scuola, sapranno tenerne conto e incoraggiarli. Perché l’esame, prima di ogni risultato, è una occasione di crescita. Auguro a tutti i vivere la Maturità con la massima serenità e la piena consapevolezza del proprio valore, con la gioia e l’entusiasmo per il futuro.

*Vicesindaco e assessore

alla Scuola