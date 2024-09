Generosità da record. Farmaci per Benin e Togo, raccolte 500 scatole

Oltre 500 scatole di medicinali raccolti (mai così tanti) e pronti a essere portati in Africa. Edizione da record per l’iniziativa ‘Dona una un farmaco per Wèwè’, che si è svolta sabato scorso davanti alle farmacie Della via Appia, Ai Cappuccini e San Prospero.

"Non si può cominciare se non con un grande ‘Grazie’ a tutti i cittadini che hanno voluto contribuire alla nostra raccolta, alle farmacie che ci hanno accolto, aiutato e sostenuto, ai volontari della nostra associazione e agli scout dell’Imola 4 – manda a dire Enrico Gurioli, volontario del centro missionario diocesano e referente dell’organizzazione ‘Un Sorriso per Wèwè’ –. Ci è stato donato più che in ogni altra nostra precedente raccolta di farmaci (e dire che erano sempre andate molto bene), vi posso dire che sono alcune migliaia di euro di medicinali".

Un po’ di numeri: 69 scatole di siringhe (quindi 690 pezzi), 155 scatole di tachipirina per neonati, bambini, ragazzini; 20 di tachipirina in sciroppo; 97 scatole di medicinali specifici per bambini e ragazzini; 62 bottiglie di sciroppo tosse per bambini. E poi acido folico, medicine specifiche per adulti, integratori, disinfettanti, garze, cerotti, ecc.

Alla raccolta ha contributo anche un gruppo di Villorba (Treviso), sostenitori delle campionesse d’Italia di rugby femminile (squadra nella quale gioca Laura, la figlia di Enrico), che sapendo della raccolta farmaci in corso si sono presentati a casa Gurioli con sportine di medicinali.

"Tutto questo ben di Dio lo divideremo fra le nostre opere missionarie a Wèwè (Benin) e il Villaggio della Gioia (Togo) dove i nostri scout sono stati in missione ad agosto – ricorda Enrico –. Quando ho chiesto la collaborazione agli scout, hanno risposto con entusiasmo, un modo di continuare, mettendosi in gioco, la loro missione, il loro coinvolgimento in una grande opera umanitaria rivolta a bambini, ragazzini e famiglie. Mi hanno battuto nella nostra ‘gara’ di solidarietà; non di molto, ma hanno raccolto più farmaci rispetto al mio gruppo. Ma loro sono giovani e bravi".

Enrico, Patrizia e Cristina sono ora pronti a mettersi in viaggio per l’Africa con il loro carico di aiuti (questi medicinali, materiale scolastico e altro) che porteranno in sei capienti valigie. Partenza oggi per Lomè, Togo, arrivo previsto nella giornata di domani. Dopo il disbrigo di alcune pratiche, venerdì i volontari caricheranno tutto ciò che hanno spedito a maggio con il container e sabato raggiungeranno Wèwè.

"Accompagnateci con la preghiera, l’aiuto materiale lo abbiamo già avuto, con le raccolte alimentari fatte con i ragazzi delle scuole di Dozza, Toscanella e media Andrea Costa di Imola; sabato con i medicinali e con tutte le altre volte che ci aiutate – è l’appello di Enrico –. Faremo foto per farvi vedere alcune delle nostre consegne dirette a chi ha bisogno. Ancora grazie a tutti, vi assicuro che vedere tanta generosità fa bene al cuore".