Genitori a tavola. Mensa scolastica, mamme e papà approvano il servizio

A Casalfiumanese e nelle sue frazioni si è concluso da poco il ciclo di cinque incontri dell’iniziativa ‘Mensa scolastica, proviamola insieme’. L’idea è stata quella di cenare insieme per raccogliere indicazioni da parte degli alunni, dei genitori e del personale scolastico. Un bel modo per promuovere il processo partecipativo e incoraggiare la collaborazione con la comunità didattica in ottica di continuità migliorativa del servizio. Gli appuntamenti hanno messo in risalto il ruolo della mensa scolastica come elemento integrante del contesto educativo in grado di promuovere salute, sostenibilità e coinvolgimento dei vari portatori d’interesse.

Un’iniziativa partita dal gruppo delle rappresentanti di classe 2022-2023 della scuola primaria Collodi e subito supportata dall’amministrazione comunale, dalla dirigente scolastica e dalla dietista. L’esperienza ha fatto tappa alle primarie Deledda e Collodi, al Servizio Educativo Prescolare di Sassoleone, alle scuole dell’infanzia statali e al Piccolo Gruppo Educativo di San Martino in Pedriolo. Una bella opportunità da condividere con i propri figli per comprendere le modalità del servizio e offrire il proprio punto di vista. Doveroso ricordare che la fornitura dei pasti sul territorio casalese è a carico della cooperativa Gemos nei plessi del capoluogo e di Sassoleone e della Camst a San Martino. La distribuzione, invece, fa capo ovunque a Seacoop con la creazione dei menù affidata alla dietista Elisabetta Battilani.

"La scuola, e in particolare il momento del pranzo, hanno assunto un ruolo particolare nel favorire l’inclusione e l’adozione di scelte salutari – ha spiegato la Battilani –. Il menù è stato elaborato per coprire il 35% del fabbisogno energetico medio dei bambini con lo scopo di permettere di assaggiare cibi nuovi e di essere complementare all’alimentazione di casa".

Durante le serate sono stati sottoposti ai presenti alcuni questionari che hanno poi delineato una serie di indici di gradimento. I risultati? Più che positivi. Dai quantitativi ai parametri per identificare gusti e sapori. Senza dimenticare temperatura dei pasti, igiene, materiali utilizzati e aspetti organizzativi. La maggior parte dei genitori interpellati, inoltre, ha ritenuto adeguato anche il prezzo della proposta. Le richieste per il futuro? Privilegiare piatti delle varie tradizioni, maggiore varietà delle carni, introduzione di frutta secca e frutti dimenticati e riduzione delle panature. Suggerita anche la possibilità di periodici momenti di verifica (in primavera è già certo il bis degli incontri, ndr) e la massima attenzione agli sprechi: "Il pasto è un momento importante all’interno della giornata educativa dei servizi per l’infanzia – ha detto il coordinatore pedagogico della vallata del Santerno, Francesco Ragazzini –. Mangiare insieme offre grandi opportunità di crescita. Un momento che tocca molte aree di sviluppo. L’occasione ideale per conoscere sé stessi nella relazione con il cibo e per mettere in rete i propri bisogni con le esigenze del gruppo".