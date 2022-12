‘Genitori e figli, istruzioni per l’uso’ Incontri pedagogici per famiglie

Tanta partecipazione al primo incontro del nuovo ciclo ‘Genitori e figli: istruzioni per l’uso”, organizzato dal Comune. L’incontro, per genitori di figli dagli 11 ai 18 anni, è stato tenuto da Chiara Semprini, pedagogista di Solco Prossimo, al centro giovanile di via Tosi. La rassegna proseguirà martedì 10 gennaio alle 20,30 ancora al centro di via Tosi con un incontro rivolto ai genitori di figli da 0 a 10 anni sul tema ‘Il valore educativo della routine: quali sono le basi per creare una solida routine quotidiana? I capricci nei bambini: cosa sono, come riconoscerli e riuscire ad affrontarli?’. Relatricw, Alessia Piserchia, pedagogista di Solco Prossimo.

Giovedì 19 gennaio alle 20,30 l’appuntamento sarà al centro civico di Osteria Grande in viale Broccoli 41 per un altro incontro rivolto ai genitori di figli dagli 11 ai 18 anni con Chiara Semprini. Tema, ‘Le emozioni degli adolescenti: come ascoltarle e comprenderle, per supportarli in questa complessa fase della vita. Mio figlio online: potenzialità e pericoli della tecnologia in mano ai ragazzi’. Serata speciale giovedì 2 febbraio alle 20,30 al Cassero Teatro comunale: ‘Affrontare con coraggio le sfide educative dei nostri bambini e ragazzi’, con il dottor Daniele Novara, pedagogista del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Per partecipare occorre prenotarsi (ufficio Politiche giovanili [email protected] Giovedì 16 febbraio alle 20,30 si torna al centro civico di Osteria Grande per un incontro rivolto ai genitori di figli da 0 a 10 anni, con la pedagogista Alessia Piserchia di Solco Prossimo, dal titolo ‘Comprendere le emozioni dei bambini’.