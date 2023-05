Geologi in azione sulle strade distrutte

Giornata tra luci ed ombre nella vallata del Santerno sul fronte delle operazioni di ripristino. Passi in avanti a Fontanelice con una serie di nuovi sopralluoghi in via Posseggio. Prende forma l’idea di realizzare una strada alternativa praticabile per superare la frana che punta alla realizzazione di un nuovo percorso attraverso i campi. Ci sono, però, cedimenti importanti a valle dell’ostacolo che andranno valutati con attenzione in termini di sicurezza. Procedono bene i lavori in località Posseggio, a pochi passi dalla comunità ‘Il Sorriso’. Iniziate anche le opere di pulizia all’altezza del Passo del Prugno per ridurre i disagi causati da una grossa massa di terra.

A Castel del Rio il sindaco Alberto Baldazzi si appella al buon senso: "Le nostre strade comunali ora assomigliano a tante arterie forestali da utilizzare solo in caso di estremo bisogno – spiega –. Percorsi insidiosi col maltempo tra sporcizia, sassi e acque non regimate. L’appello? Evitare rischi inutili".

A Borgo Tossignano in azione i militari dell’Esercito per procedere allo svuotamento del laghetto in località Riviera. Controlli a tappeto per i geologi della Protezione Civile di Trento nell’intento di mettere a fuoco, su tutto il territorio, gli interventi più funzionali per procedere al rientro a casa degli sfollati. Riaperta via Rocchetta, ma danni significativi nell’area parco lungofiume nei pressi della ciclovia del Santerno.

A Casalfiumanese, pulito il rio Croara, si intravede la luce anche per l’omonima strada. Riattivato il traffico sul ponte di via Fiagnano a San Martino in Pedriolo che resta monitorato una volta al giorno. Rientro nelle proprie abitazioni per 13 persone in via Pieve di Sant’Andrea mentre domani potrebbe essere il giorno giusto per i residenti nel centro storico del capoluogo ed in via Marsiglie.

Prevista per il 27 maggio, alle 16 nell’area mercatale di Fontanelice (o al Capanò in caso di maltempo), l’iniziativa solidale ‘Un pomeriggio #perilpaese’ organizzata dalle associazioni e dai commercianti locali.