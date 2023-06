"Gestione dei fiumi Va fatta chiarezza"

"C’è stata una grande, eccezionale quantità di acqua piovana, ma sulla gestione dei corsi d’acqua occorre fare chiarezza". Così il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti, che da giorni chiede invano una commissione d’inchiesta. "Non possiamo escludere la presenza di concause che meritano un approfondimento, come dimostrano i documenti che abbiamo raccolto. Solo ora si sta pulendo il Santerno, a Spazzate Sassatelli. Ma quella vegetazione bisogna lasciarla, come chiesto dagli ambientalisti, o no?".