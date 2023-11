Gestione dei flussi turistici, Dozza fa scuola in Italia

Dozza è stata una dei protagonisti della terza edizione dell’Ibe Driving Experience, manifestazione biennale di Italian Exhibition Group che accoglie il network del trasporto passeggeri pubblico e privato, andata in scena al World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Il paese dei muri dipinti, che da tempo ha avviato con successo il progetto Polis-Eye per il monitoraggio dei flussi dei visitatori e dei veicoli in sosta nei parcheggi dell’abitato, è stato individuato come esempio virtuoso. "Il Comune di Dozza, uno dei Borghi più belli d’Italia, si è dotato di un impianto di rilevazione e monitoraggio dei passaggi in entrata e in uscita all’altezza delle porte del borgo e nei parcheggi tramite l’installazione di telecamere per analizzare i flussi e ottimizzare la sua gestione turistica – ha spiegato Fiorello Primi, presidente dell’associazione de ‘I Borghi più belli d’Italia’ -. Un passo in avanti nell’ottica della ricettività e della pianificazione". E ancora: "Il monitoraggio permette di raccogliere, in maniera anonima, informazioni utili a comprendere le dinamiche di spostamento nel corso delle stagioni e dei giorni della settimana – ha sottolineato Primi –. Ma anche a fornire una valutazione della movimentazione generata dai diversi appuntamenti. La raccolta di queste informazioni permette di elaborare, con algoritmi di intelligenza artificiale, scenari predittivi utili alle decisioni".