Gherardi tenta l’impresa: "Vogliamo l’università"

"C’è tanto da fare a Castel San Pietro per rilanciare il paese. Se verremo eletti, lo faremo. Se non verremo eletti, lo faremo lo stesso". Marco Gherardi esordisce così davanti alla rosa dei 15 candidati che faranno parte della civica "Il patto x Castello". Nel corso della presentazione dei volti che puntano al consiglio comunale, Gherardi è apparso molto sicuro di quelli che considera i primi passi da fare in caso di trionfo, ma anche e soprattutto sicuro di quello che andrà fatto "anche qualora dovessimo essere in consiglio non da vincitori". Gherardi afferma a più riprese che "negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a un degrado intollerabile della città: bisogna intervenire, in primis andando a intercettare le risorse dei bandi, e in questo senso è nostra intenzione istituire una figura che da subito si occupi di ciò". Tra le priorità che Gherardi mette in fila, occupa i primi posti "la necessità di sistemare le scuole. Non è qualcosa di importante, è semplicemente essenziale. Occorre però studiare un piano che abbia un criterio, e che segua l’andamento delle nascite in una città, Castel San Pietro, dove nascono meno di 200 bambini l’anno contro i 400 di 30 anni fa". E se per il vicesindaco in pectore Florio Baroncini "c’è un’assoluta necessità di riqualificare l’importante patrimonio immobiliare del comune, lasciato andare in questi lustri", per il candidato Giacomo Zaniboni "Castel San Pietro deve aprire un percorso con l’Università di Bologna, offrendosi per ospitare un distaccamento. Tutti i comuni limitrofi come Imola e Ozzano lo hanno, possibile che la prima città che in passato lo ospitò oggi è fuori dall’orbita di Unibo?". Questi i candidati della lista civica "Il patto per Castello": Monica Marzaduri, 63 anni, pensionata e volontaria; Caterina Gullo, 37, impiegata; Andrea Martelli, 50, manager; Valentina Fontana, 43, magazziniere; Andrea Nanni, 48, artigiano; Alessandro Cioffoletti, 46, ristoratore; Paola Perticaroli, 45, operaia; Florio Baroncini, 66, pensionato; Vanes Tomasini, 52, addetto post vendita; Laura Cavazza, 76, imprenditrice; Roberto Chessa, 46, saldatore; Orchidea Zanelli, 57, ristoratrice; Margherita Morelli, 23, guida equestre; Pierluigi De Tommaso, 44, autista ecologico; Giacomo Zaniboni, 49, fotografo.