Ghini e Sartiani, sfida a distanza

Tre appuntamenti per rendicontare alla cittadinanza la fine del mandato. Così la giunta guidata da Mauro Ghini, ha in calendario una serie di incontri per raccontare quanto fatto nel quinquennio 2019-2024. Si partirà questa sera, alle 20.30, dal Palazzo Baronale di Tossignano per poi scendere domani alla stessa ora a Borgo alla sala polivalente. Finale l’8 aprile, sempre alle 20.30, al Circolo Arci di Codrignano. Non sarà da meno il candidato civico Paolo Sartiani che ha già pianificato altrettanti eventi: il 6 aprile alle 18 in Piazza Andrea Costa a Tossignano, con epilogo a piadina e prosciutto, il 13 in Piazzetta della Pace a Codrignano e il 17, alle 20.30, in sala consiliare per la presentazione dei candidati del suo ‘Progetto Civico’.