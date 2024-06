Ghini, maggioranza bulgara. Raggiunto l’81%: è record: "Riconosciuto il nostro lavoro"

di Mattia Grandi

Primato a Borgo Tossignano. È andato alla lista civica ‘Per Borgo Tossignano Insieme’ del rieletto sindaco Mauro Ghini, sostenuto dal centrosinistra, il consenso percentuale più ampio registrato nell’intera area circondariale chiamata alle urne: 81,29% con 1.256 preferenze. Abissale il distacco del Progetto Civico dello sfidante Paolo Sartiani ancorato al 18,71% con 289 voti. Un successo incastonato in un quadro generale di 1.648 votanti (64,70%) con 54 schede nulle e 49 bianche. "Un grandissimo risultato che mette in rilievo il valore delle persone che compongono la nostra squadra – sono state le prime parole a caldo di Ghini dopo l’ufficialità di un punteggio che va ben oltre le più rosee aspettative –. La comunità ha recepito il nostro impegno nel corso del quinquennio amministrativo precedente. Una corsa a ostacoli che abbiamo sempre affrontato a testa alta e senza piangerci addosso".

E c’è un pensiero anche per gli altri colleghi dei municipi di collina, Meluzzi a Fontanelice e Poli a Casalfiumanese, appena riconfermati: "Sono contento di poter lavorare ancora con loro. Le difficoltà ci hanno compattato con ragionamenti e strategie in condivisione, specie durante le settimane probanti dell’alluvione – ha aggiunto –. Il mio grazie va, ovviamente, a tutti i componenti della lista ed ai volontari del Pd che hanno sostenuto coi fatti questa campagna elettorale". Ma è già tempo di pianificare il presente: "Non parlatemi, però, di ripartenza. Questi numeri da record sono la cartina tornasole della straordinaria voglia di continuità chiesta dai cittadini – ha osservato Ghini –. Il nostro lavoro, infatti, non si è mai fermato. Una settimana fa eravamo in giunta per una variazione di bilancio utile per individuare una serie di ulteriori risorse da destinare al paese. Le priorità? Il ripristino funzionale dell’area lungofiume ed il tracciamento della ciclopedonale del Santerno all’interno del perimetro dell’abitato". Poi, una volta certificate le preferenze dei candidati consiglieri, la composizione della squadra di giunta dove siederà di certo la vicesindaco Federica Cenni: "Competenze, dedizione ed esperienza si misceleranno per dare forma al nucleo dei collaboratori più stretti – ha concluso il sindaco –. Non voglio perdere alcun tassello di questa squadra".