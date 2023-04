Ghini-Pd, la frattura si allarga "Divergenze e contrasti evidenti"

A Borgo Tossignano non è passata inosservata l’anomala astensione di due consiglieri del gruppo di maggioranza dalla sessione di voto di approvazione del Dup in consiglio comunale. E se da un lato il documento unico di programmazione, espressione diretta di quel piano di mandato stilato e condiviso dai sostenitori del sindaco Mauro Ghini ormai quattro anni fa, ha ottenuto lo stesso il via libera, dall’altro sono emersi i segni di una possibile frattura interna al sodalizio che amministra il paese. I due consiglieri, tra l’altro, fanno parte del direttivo del circolo del Partito Democratico di Borgo Tossignano. Così tornano d’attualità le sensazioni di vecchie ruggini intestine al partitone alle latitudini della vallata.

E’ lo stesso sindaco Ghini a togliere ogni dubbio: "Dopo un lungo periodo di divergenze e contrasti con il direttivo del circolo Pd locale la situazione si è materializzata agli occhi di tutti nella sua complessità – commenta –. L’astensione dal voto del Dup da parte di due consiglieri è sintomatica anche perché si tratta di un documento che detta le linee, rinnovate ed ampliate, del nostro programma di governo".

Una bella grana a circa un anno dalle prossime elezioni amministrative. "Esprimo e condivido un dato di fatto – continua Ghini –: il mancato sostegno all’amministrazione dell’attuale segreteria del circolo Pd del paese. Il tutto nonostante il mio costante impegno finalizzato alla ricerca di una linea comune. Ma anche a dispetto degli ottimi rapporti e dello spirito collaborativo esistenti con la gran parte degli iscritti".

Scongiurate, però, scelte più drastiche che sarebbero deleterie quando si intravede il triangolo rosso dell’ultimo chilometro per il traguardo del lustro in municipio. "Il mio percorso da amministratore continua – scaccia gli spettri il primo cittadino –. Per coerenza, però, ritengo doveroso informare la cittadinanza del quadro che si è creato contro la mia volontà". Un’ammissione che assomiglia molto ad un’esplicita richiesta di intervento indirizzata ai vertici imolesi del partitone con quartier generale in viale Zappi. Equilibri da puntellare al più presto per iniziare col piede giusto l’opera di tracciamento della rotta in previsione di quella campagna elettorale che entrerà nel vivo nei prossimi mesi.