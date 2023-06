Giacometti Domenicali piange l’amico Rino

"La sua morte ha lasciato un vuoto per i sentimenti che la sua amicizia ispirava in chi avesse occasione di passare qualche istante accanto a lui". Alberto Domenicali, presidente onorario della Banca di Imola, saluta così Rino Giacometti, fondatore della storica azienda artigiana cittadina Giacometti Impianti, scomparso nei giorni scorsi a 81 anni.

"Tanti i ricordi personali che mi hanno legato con sentimenti di fraterna amicizia a Rino – racconta Domenicali –. Da quello aziendale, dove non mancava di chiedermi e confrontarsi per i temi specifici di conduzione tecnica amministrativa, eccedendo nell’apprezzare le mie considerazioni che gli trasmettevo. Poi i rapporti con la Banca Cooperativa prima per passare a quelli con la Banca di Imola Spa, socio e sostenitore in entrambe. Sempre presente e attento in ogni assemblea o agli eventi per ricorrenze particolari. Quando arrivò la Cassa di Ravenna mi chiese di conoscere il presidente Antonio Patuelli che non mancava di salutare in ogni occasione di incontro per testimoniargli che quella era la sua Banca oltre ad apprezzarne la totale fiducia personale".

E ancora: "Non posso non ricordare i rapporti più personali che toccavano argomenti e situazioni le più varie da quelle politiche a quelle cittadine senza trascurare quelle della vita sociale. Il tratto di Rino era semplice, ma sempre sincero e molto profondo dove si coglieva come le basi di moralità, di rispetto del prossimo senza cedere ai propri valori, di rigorosità in ogni azione erano solide e mai messe in discussione. Della sua Giacometti Impianti che dire, se non la lungimiranza di passare da piccolo artigiano idraulico a impresa industriale oggi tra le prime del territorio metropolitano fino alla Romagna. Poi la passione per la campagna, dove ultimamente occorreva rintracciarlo a Moraduccio disperso in mezzo ai suoi castagneti".

Non solo lavoro, però, nelle parole di Domenicali. Anzi. "Ma su tutto e tutti i valori della famiglia, sempre presenti in ogni sua azione dalla moglie signora Eugenia ai figli Alberto e Patrizia ai nipoti", ricorda il presidente onorario della Banca di Imola. E conclude: "A conferma del suo sentire, non trascurava di considerare l’allargamento famigliare ai suoi dipendenti con i quali teneva i rapporti personali tanto da farsi sentire con ognuno di loro un vero padre. Nell’esprimere alla signora Eugenia ai figli Alberto e Patrizia i sentimenti di profonda vicinanza per la scomparsa di un grande esempio che Rino ha loro lasciato, vorrei dire loro di continuare nella traccia di questo filo che certamente rende un doveroso onore di continuità a Rino".