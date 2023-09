Giada, regina del beach volley: "Impegno e fame di vittoria. Così ho conquistato il titolo"

Castel Guelfo si conferma terra fertile per i campioni dello sport nazionale e non solo.

Dopo i tanti successi del pattinatore Alessandro Liberatore, tra i grandi protagonisti mondiali della specialità artistica a rotelle, questa volta è stata la pallavolista Giada Benazzi

a finire sotto i riflettori.

Tributo meritatissimo per la conquista, materializzata nello scorso fine settimana, del suo secondo titolo italiano di beach volley in quel di Bellaria Igea Marina.

La Benazzi, nata a Castel San Pietro Terme ma residente da tempo nel paese emiliano, ha sbaragliato tutta la concorrenza in coppia con Sara Breidenbach durante la tappa d’epilogo del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2023 sulla sabbia della riviera romagnola.

Una finale senza storia e mai in discussione contro il tandem rivale composto da Reka Orsi Toth e Michela Lantignotti (2-0).

Una supremazia evidente per le atlete allenate da coach Alessandro Lucchi che sono tornate sul gradino più alto del podio tricolore a tre anni di distanza dal primo alloro.

"Cari guelfesi, che bella notizia per il nostro paese – ha scritto sul suo profilo social il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi –. La nostra concittadina Giada Benazzi ha vinto il campionato italiano di beach volley. E’ la seconda volta che Giada e Sara vincono il titolo, era già accaduto a Caorle nel 2020. Complimenti alle neo campionesse d’Italia. Giada siamo orgogliosi di te".

E c’è da aspettarsi che, nelle prossime settimane, il municipio di Palazzo Malvezzi Hercolani riservi alla Benazzi la stessa accoglienza tributata a Liberatore dopo una delle sue tante affermazioni. "Non credo ci siano tante parole da poter dire – ha postato la campionessa –. Forse i miracoli sportivi esistono davvero. Tanti infortuni, malori, enormi sacrifici e poche persone sulle quali poter contare. Una fame pazzesca per un obiettivo che diventava sempre più difficile. Sei tornei con 5 finali e i punti necessari per diventare Campioni d’Italia".

Mattia Grandi