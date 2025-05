Il giallo delle Acque Minerali, ragazza a colloquio con l’Arma: spuntano falsi identikit sui social

Imola, 15 maggio 2025 – La giovane di 17 anni, soccorsa sabato sera alle Acque Minerali, verrà sentita nei prossimi giorni dai carabinieri in audizione protetta in presenza di uno psicologo, così come previsto dai protocolli per la tutela dei minorenni. Nonostante gli esami sanitari svolti nella notte tra sabato e domenica escludano una violenza sessuale, rimangono ancora dei contorni da chiarire.

La ragazza infatti è stata trovata appartata con un ragazzo (forse straniero, che si è poi allontanato) in atteggiamenti intimi, mentre era in stato di alterazione psico-fisica – si apprende–, probabilmente a causa dell’assunzione di alcool. Per questo motivo permangono dubbi sul suo consenso nell’allontanarsi o meno con il ragazzo. Mentre si attendono ulteriori sviluppi da parte delle autorità, sui social network i fatti accaduti hanno sollevato critiche e opinioni, portando alla diffusione di versioni più disparate sull’accaduto.

Qualcuno ha infatti raccontato di una giovane soccorsa in un fosso. Qualcun altro invece sostiene che ci sia un’altra ragazza vittima di una presunta violenza sessuale, la cui aggressione sarebbe avvenuta nella stessa serata. Si è cominciata inoltre a diffondere la voce circa la presenza di un gruppo di ragazzi, sempre minorenni, che alla festa di sabato avrebbero aggredito fisicamente altri giovani presenti, provocando lesioni e danni. Il tutto è stato smentito dai carabinieri.

I militari hanno infatti dichiarato di non aver avuto nessuna richiesta di intervento circa la presenza di “baby gang” e che la questione, di estrema delicatezza, resta al vaglio delle indagini. Elementi che potranno essere chiariti solo e unicamente in seguito al colloquio con la giovane.

Per questo motivo, i carabinieri si raccomandano di “evitare di acutizzare ciò che si scrive sui social e di aspettare le fonti ufficiali. Ci sono delle indagini in corso e, visto che la ragazza non è ancora stata sentita, non ci sono ancora le informazioni sufficienti per poter fornire un quadro chiaro e completo su quanto accaduto”.

Soprattutto “che la diffusione di notizie false sui social sta portando anche a delle accuse ingiustificate a carico di persone che non c’entrano niente”. Nei giorni scorsi, infatti, ha cominciata a diffondersi, sempre tramite social, un identikit del presunto aggressore e pare che ciò abbia portato alla nascita di diverse accuse rivolte ad alcuni ragazzi giovani. Al momento, però, nessuna informazione sull’identità, l’età o la provenienza del presunto aggressore è stata confermata.