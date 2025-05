Giallo al Parco delle Acque. Si apparta con una 17enne. Ragazzo sotto la lente

Una ragazza di 17 anni è stata soccorsa mentre era in atteggiamenti intimi durante una festa alle Acque minerali, in probabile stato di alterazione psico-fisica. I carabinieri di Imola stanno infatti indagando su una possibile violenza sessuale. I fatti risalgono nella notte tra sabato e domenica sera, quando, durante una festa organizzata nell’area adibita a discoteca, un gruppo di presenti avrebbe notato una ragazza sui diciassette anni, appartata in un angolo del parco, in compagnia di un altro giovane. I due erano in atteggiamenti intimi, lontani dalla pista da ballo. La ragazza, però si trovava in apparente stato di ubriachezza e, per questo motivo, chi l’ha notata in compagnia del ragazzo si è subito allarmato. Date le condizioni in cui si trovava la 17enne, alcuni dei ragazzi presenti hanno temuto che si stesse consumando una violenza sessuale e che il ragazzo in sua compagnia stesse approfittando della situazione di alterazione per aggredirla.

Per questo motivo, i giovani hanno deciso di chiedere immediatamente aiuto, avvisando soccorritori del 118 e forze dell’ordine. La giovane è quindi stata trasportata in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute e per comprendere cosa fosse successo. Sulla base dei risultati ottenuti dagli esami, al momento, i sanitari dell’ospedale hanno escluso una violenza sessuale. Nonostante ciò, i sospetti su quanto accaduto rimangono. Infatti, data la giovane età della ragazza e la delicatezza del tema, si ritiene che ci siano ancora dei contorni da chiarire sulla vicenda. Per tutti questi motivi, i carabinieri di Imola hanno quindi deciso di aprire un’indagine sui fatti avvenuti durante la serata di sabato e approfondire la questione. Si vuole infatti comprendere se da parte della diciassettenne ci fosse consenso durante l’atto o se invece il ragazzo con cui è stata trovata appartata abbia approfittato del suo stato di alterazione. L’indagine potrebbe arrivare a ulteriori sviluppi già nei prossimi giorni.

Francesca Pradelli