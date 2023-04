Gian Carlo Minardi "Autodromo fantastico Ha difeso il suo Dna e ora guarda al futuro"

di Enrico Agnessi

Quattro lustri a correrci con la sua scuderia, a cavallo tra la metà degli anni Ottanta e quella dei Duemila. A due passi da casa, ma davanti agli occhi del mondo. E dopo altri tre percorsi su strade diverse, i destini di Gian Carlo Minardi e dell’Autodromo di Imola si sono incrociati di nuovo nel 2021, con la nomina dell’imprenditore faentino classe 1947 alla guida della società di gestione del circuito. "Qui ho vissuto anni stupendi – ammette –. E ora lavoriamo per consentire a quest’impianto di garantire ricadute sempre maggiori al territorio".

Presidente Minardi, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari compie 70 anni martedì 25 aprile. Che effetto le fa festeggiare la ricorrenza al timone di Formula Imola?

"Un’emozione doppia. Sono da 50 anni nel mondo dei motori e ne ho vissuti buona parte dall’altra parte del muretto, compresi i 21 in Formula 1. Questo circuito è più giovane di me, che di anni ne ho 75. E soprattutto adesso che è tornato nel giro del Mondiale, è ancora più bello. Nonostante tutte le difficoltà. Ha superato cinque restyling e mezzo che ne hanno migliorato la sicurezza, ma ha sempre mantenuto il proprio Dna. E resta uno dei più interessanti per i piloti".

Dai box alla scrivania la prospettiva non può essere la stessa…

"Sono due esperienze completamente diverse. Quando però vedo oggi un team principal che viene a congratularsi, a lamentarsi o semplicemente a chiedere un servizio in più mi rivedo in lui. È esattamente quello che facevo io. Questo però è un circuito fantastico, che ha mantenuto inalterato nel tempo il proprio fascino. Sono stati fatti lavori importanti, che gli hanno permesso di arrivare pronto, nel 2020, al nuovo appuntamento con la Formula 1. In quell’occasione, Imola ha fatto in pieno il proprio dovere. E ha salvato il Mondiale senza pubblico. Sono onorato che i 50 anni della mia storia agonistica coincidano con i 70 del circuito".

Primo ricordo dell’Autodromo di Imola?

"Come tutti, quando non ero ancora maggiorenne, andavo alla Rivazza o alla Tosa con i panini. Proprio in questi giorni, guardavo un filmato con le tribune abusive che si costruivano all’epoca, uno spettacolo per il quale però adesso finiremmo tutti in galera. Nel 1985, quando corsi per la prima volta con la Minardi a Imola in Formula 1, il fan club si presentò con bandiere, graticole e piadine. Qui ho vissuto anni stupendi: prima da appassionato, poi da team manager e ora da dirigente".

Questo per l’Autodromo è il primo fine settimana di gare della stagione...

"Sì, siamo soddisfatti. Ci sono oltre 220 piloti, con categorie molto affollate. Tutti hanno preso con filosofia i piccoli disagi legati alla cantiere nel paddock. L’Aci racing weekend è una manifestazione bella e intensa".

E il resto della stagione, come sarà?

"Stiamo lavorando. Siamo stati attaccati perché abbiamo perso un evento, ma ce ne sono altri in gestazione. Abbiamo solo 37 giornate in deroga al rumore: se ne perdiamo tre o quattro, c’è la fila per recuperarle. E vogliamo sfruttare i giorni che erano della Le Mans per far sì che ci sia il maggior ritorno possibile per il territorio".

Il suo futuro è ancora legato a quello dell’Autodromo?

"Sono abituato a fare le cose passo dopo passo. C’è un presente molto impegnativo, in questo momento pensare ad altro non é una priorità. Facciamo bene il 2023 e poi ci sarà un momento in cui, a bocce ferme, andranno fatte tutte le valutazioni del caso".