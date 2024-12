Gianfranco Termini nuovo presidente dell'Osservatorio Nazionale del Miele

Gianfranco Termini è il nuovo presidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele, con sede storica a Castel San Pietro ai piani alti dell’ex pretura. A fine novembre si è riunita l’assemblea dei soci dell’Osservatorio con all’ordine del giorno l’elezione del consiglio direttivo, oltre a quella dei provibiri, alla nomina del revisore dei conti e all’esame e l’approvazione dell’attività in vista del prossimo anno.

L’assemblea dei soci ha preso atto del fatto che il presidente uscente, Alberto Contessi, dopo due mandati si è presentato dimissionario. Allo stesso Contessi è stato chiesto di rimanere all’interno delle attività e degli organi dell’Osservatorio, come membro dei probiviri e coordinatore del tavolo tecnico dell’Intesa per le buone pratiche agricole.

L’assemblea ha poi provveduto ad eleggere il nuovo consiglio direttivo composto da 13 membri, come per lo scorso mandato. L’assemblea ha proposto l’istituzione di tre gruppi di lavoro finalizzati ad arricchire la governance dell’Osservatorio "per cogliere al meglio le complessità che caratterizzano il settore in questa difficile fase e per consentire all’Osservatorio stesso di garantire appieno il proprio ruolo di organismo nazionale di supporto", si legge in un comunicato stampa pubblicato a margine dell’assemblea del 28 novembre.

Un ulteriore passaggio è avvenuto il 3 dicembre, quando per completare il rinnovo delle cariche istituzionali e per formalizzare la proposta dei gruppi di lavoro si è riunito il nuovo consiglio direttivo che ha eletto il nuovo presidente e il vicepresidente. Se Gianfranco Termini è dunque il nuovo ‘timoniere’, il suo vice sarà Massimo Carpinteri.

Riguardo ai tre nuovi gruppi di lavoro, sarà la castellana Lucia Piana a coordinare quello dedicato alla "Qualità dei mieli, evoluzione, impatti e valorizzazione". Scelta invece Simona Pappalardo come coordinatrice del gruppo "Monitoraggio produttivo, di mercato e delle criticità", mentre il terzo gruppo, "Buone pratiche agricole per l’apicoltura", sarà coordinato da Alberto Contessi.

Confermato come direttore dell’Osservatorio la storica figura di Giancarlo Naldi. "Al termine di due settimane impegnative l’Osservatorio Nazionale Miele esce rafforzato da una governance ricca e articolata, per il numero e il profilo delle persone scelte, per la loro appartenenza associativa o per la caratterizzazione professionale indipendente. L’insieme copre bene la rappresentanza territoriale nazionale, sia pure nella diversità dei ruoli che ciascuno svolge", commenta il nuovo corso l’Osservatorio.