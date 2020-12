Imola, 9 dicembre 2020 - È morto a Imola a 85 anni Gianluigi Morini, storico fondatore del ristorante due stelle Michelin, ‘San Domenico’. Colonna della cucina italiana, il 7 marzo del 1970 aprì lo storico ristorante che ha cambiato le sorti dell’arte del ricevere e della gastronomia del Paese. Fu lui a portare sul Santerno lo chef dei re, Nino Bergese, poi la lunga collaborazione con Valentino Marcattilii.

Insieme hanno aperto a tutta la popolazione la cucina delle case dei nobili italiani, creando un piatto ormai simbolo, l’uovo in raviolo con burro di malga e tartufo, per tutti l’uovo in raviolo San Domenico. Con lui il San Domenico aprì una sede anche a New York. Sposato con Renza, fece studi da ragioniere e ebbe incarichi alla Cassa di Risparmio di Imola. Amico intimo di Luigi Veronelli, a Roma, da ragazzo, lavorò al centro sperimentale di cinematografia.

Da qualche tempo aveva problemi di salute, era stato anche ricoverato in ospedale. Il suo San Domenico, dove ora lavorano Valentino, Natale, Giacomo Marcattilii e Max Mascia, lo ricorda come "un amico fraterno". Incancellabile, per tutti gli imolesi e non solo, l’immagine di Morini in bicicletta che raggiungeva il tempio della cucina.