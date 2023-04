Gianni Muroni, in motocross con un braccio solo. La rinascita dopo l’incidente

Imola, 5 aprile 2023 – La storia di Gianni Muroni è una delle testimonianze più cristalline di tenacia, caparbietà e passione. E di come dribblare, col sorriso, anche i colpi più spietati della sfortuna. Originario della Sardegna ma di casa da tempo a Sasso Morelli, nell’imolese, Muroni ha perso il braccio destro 13 anni fa a causa di un incidente in moto: "Era il 2010 ed un’automobile non mi diede la precedenza – racconta -. Sono sempre stato un grande appassionato di motociclette. Ne ho avute di diversi tipi, da strada ma anche da enduro".

Il tempo è passato e, nonostante una quotidianità da reinventare, l’uomo ha continuato ad assistere da spettatore ai vari eventi della specialità. Anche di motocross in virtù dell’amicizia con quella famiglia Bartolini che, tra l’iridato della classe 500 Andrea ed il veterano Valter (pluricampione in pista a 58 anni suonati, ndr), vanta tanti allori nel pianeta delle due ruote motorizzate.

"Andavo spesso a vederli in azione in allenamento e gara ma il ruolo di fotografo mi stava stretto – scherza Muroni –. Così nella mia testa ha preso forma, quasi per scherzo, un’idea: quella di calcare da protagonista le curve sterrate".

Da qui è partito tutto.

"Ne ho parlato con Valter e in pochi giorni mi sono ritrovato in sella – svela il motociclista –. Ho comprato una moto da cross usata, 85 di cilindrata, a due tempi. Superata la visita medica ho fatto le pratiche per ottenere la licenza. Abbiamo spostato il gas e la frizione da destra a sinistra".

E via di chilometri in tanti crossodromi della regione. Da Lugo di Romagna a Ravenna ma anche tra le dune di Nonantola, nel modenese.

"È un mesetto che giro e sono contento come un bambino. Questa avventura mi ha fatto davvero rinascere – confida Muroni. Con un braccio solo non è facilissimo governare il mezzo sullo sterrato ma il divertimento è assicurato. Qualche volta sono caduto. Gli amici lo sanno che mi piego ma non mi spezzo".

Con una certezza: "Spero che la mia storia possa essere da stimolo per chi vive, o ha vissuto, le stesse difficoltà – conclude -. Probabilmente farei fatica a riavvicinarmi alla strada con la moto ma questa esperienza è cominciato subito sotto il segno della serenità. La vita cambia le carte in tavola in un istante, ma non bisogna perdere la voglia di inseguire i propri sogni".

Soddisfatto l’amico, e centauro di lunga militanza, Valter Bartolini: "Gianni è uno splendido esempio di grinta e positività – riflette -. È bello vederlo felice in qualche angolo della pista con la sua moto da cross. Gli ho proibito di fare i salti ma non chiedetemi di spostargli il freno anteriore a sinistra. Quello non serve a un campione come lui".