Gianni Tonelli condannato per diffamazione in Corte d’Appello a Milano

La corte d’appello di Milano ha confermato la condanna dell’ex parlamentare della Lega Gianni Tonelli, 60 anni, ora segretario generale aggiunto del Sap, per diffamazione aggravata. Tonelli fu querelato dal barista cesenate Filippo Narducci, 43 anni, impegnato in un’aspra battaglia giudiziaria contro i tre poliziotti che nell’aprile 2010 lo fermarono in un’area di servizio di via Zuccherificio, lo stesero a terra, lo ammanettarono e portarono in commissariato, per averlo diffamato in due dichiarazioni pubblicate da Il Giornale e dal Corriere Romagna, sul sito del sindacato Sap (del quale Tonelli era segretario nazionale) e sul profilo Fb ‘Gianni uno Tonelli’. In primo grado, nel settembre 2021, Tonelli, difeso dall’avvocato Marco Zincani, era stato condannato dal Tribunale di Milano a pagare 1.032 euro di multa, 10.000 euro di risarcimento a Narducci e 4.212 euro di spese legali. In secondo grado la corte d’appello, presieduta dal giudice Renata Peragallo, ha ridotto la multa a 600 euro, ma ha aggiunto 1.200 euro di spese legali a favore di Narducci, confermando il risarcimento. Il pm aveva chiesto la conferma della condanna di Tonelli, richiesta alla quale si era associato l’avvocato Bernardo Gentile, difensore di parte civile di Narducci. Per l’episodio del 2010 Narducci fu denunciato dai poliziotti per lesioni, ma fu assolto con sentenza definitiva.

p. m.