Gianni Tonelli "Più agenti in ospedale Il Viminale al lavoro per mandare rinforzi"

L’iniziativa annunciata dal ministro dell’Interno, Piantedosi, di istituire un presidio di polizia in tutti gli ospedali ha provocato una serie di reazioni, del tutto positive vista l’importanza della questione. La questione è chiaramente come arginare in maniera efficace le aggressioni degli utenti agli operatori sanitari. Un posto di polizia funziona bene da deterrente, e da primo filtro in caso di emergenze. Imola, da questo punto di vista, non è messa male. Vale a dire che ci sono state aggressioni (soprattutto verbali, ma anche fisiche) di utenti ad operatori sanitari. il posto di polizia però c’è. È infatti in funzione tutti i giorni, dalle 8 alle 14, e il poliziotto copre anche due pomeriggi, a rotazione, dalle 15 alle 18. Le ore tardo-serali e notturne (dalle 18 alle 2 tutti i giorni) sono invece affidate a guardie giurate, che non hanno compiti di polizia, è chiaro, ma possono funzionare da deterrente e da presidio, allertando se necessario le forze dell’ordine. Ora, la domanda è: si può fare di più e meglio per tutelare gli operatori della sanità? Certamente, ma occorrono ovviamente altre figure operative. Quindi nuovi poliziotti. Si può fare? "Intanto una premessa – esordisce Gianni Tonelli, segretario generale aggiunto del Sap (Sindacato...