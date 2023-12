Giardini di San Domenico, appello dell’associazione: "Chiarezza e tempi certi sul restyling annunciato"

Imola, 30 dicembre 2023 – Il comitato ’Amici del giardino di San Domenico’ incalza il sindaco Marco Panieri sull’attesa riqualificazione dell’importante polmone verde nel cuore del centro storico. E attraverso una lettera aperta, firmata dal presidente Gustavo Sillingardi, chiede un confronto "in un tempo ragionevolmente breve" con il primo cittadino. Il punto di partenza sono sia i "numerosi precedenti incontri" andati in scena tra le due parti, sia le recenti dichiarazioni sul tema rilasciate sia dallo stesso sindaco Panieri che dall’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini.

«Come sicuramente ricorda, nel corso del suo mandato, ci furono presentate alcune suggestioni di possibili interventi sul Giardino che non trovarono il nostro favore in quanto ci esprimemmo per un giardino di tipo tradizionale, romantico e di facile controllo – ricostruiscono dal comitato –. Abbiamo poi in questi anni letto di un ambizioso piano di riqualificazione finanziato dal Pnrr, purtroppo non accolto, fino all’ipotesi di un inizio lavori entro il corrente anno 2023 per un importo di 400mila euro".

Ed eccoci alle affermazioni più recenti. Da un lato, quelle del primo cittadino, che nel corso dell’incontro pre-natalizio con i giornalisti ha inserito l’avvio del restyling dei giardini di San Domenico nel piano di interventi di rilancio del centro storico al quale sta lavorando la giunta. Dall’altro, le dichiarazioni di Raffini, che dopo aver motivato i ritardi con i chiarimenti chiesti più volte dalla Soprintendenza ha spiegato che la riqualificazione verrà portata avanti attraverso due lotti. "Partiremo subito con il primo, per poi procedere con l’altro cantiere una volta trovate le coperture", sono state le parole dell’assessore.

«Vorremmo sapere se la parte ancora non coperta è eccedente i 400mila euro o meno", domanda il comitato. E prosegue: "In sintesi, diverse sono state le ipotesi che in questi ultimi tre anni ci sono state in vario modo comunicate da lei o dalla stampa, ma nulla di definito. Siamo a richiederle un incontro per essere portati a conoscenza del progetto". Il tutto, concludono gli Amici del giardino di San Domenico, "onde avere la possibilità di esprimerci come comitato che da anni associa un significativo numero di cittadini che portano interessi culturali e anche affettivi per questo importante punto verde storico della città".

Dal Comune fanno sapere che l’incontro è stato fissato per il 9 gennaio. E confermando che una settimana fa è arrivato il permesso della Soprintendenza per procedere con la gara per affidare i lavori, il Municipio prova a rassicurare il comitato. Il progetto di riqualificazione vale un milione di euro, da realizzare in due stralci, il primo dei quali da 400mila euro finanziato con la variazione di bilancio approvata dalla giunta a fine novembre. "Vogliamo continuare a migliorare il decoro del centro storico – assicura il sindaco Panieri –. È evidente che si tratta di un intervento con vincoli importanti, con passaggi che meritano una certa attenzione".