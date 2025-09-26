Giardini San Domenico. Nuova tabella di marcia: "Cantiere da dicembre"

Bisognerà attendere metà ottobre per l’apertura della gara di affidamento dei lavori di riqualificazione del giardino Rambaldi (San Domenico) e di piazzetta Scarabelli. Lo ha annunciato ieri il Comune stilando una nuova tabella di marcia per l’atteso intervento nel cuore del centro storico.

L’avvio del primo stralcio del cantiere, quello che riguarderà l’area Sud del giardino (dalla via Quarto, la porzione tra la chiesa dei Santi Niccolò e Domenico e la via Orsini, fino al confine con l’area esterna di pertinenza del bar), è ora in programma secondo il Municipio tra "dicembre e gennaio". L’intervento durerà, a meno di imprevisti, 18 settimane. E dunque la conclusione delle operazioni è oggi stimata, sempre secondo i piani di piazza Matteotti, "tra aprile e i primi di maggio 2026".

La gara riguarda il primo stralcio, con opzione per il secondo, che interesserà invece la parte Nord tra il complesso monumentale e la via Cavour. L’importo complessivo del contratto a base di gara è quasi 1,5 milioni di euro, di cui 450mila euro per questo primo stralcio e il resto per il secondo lotto di lavori.

"Dopo un iter molto complesso siamo finalmente pronti a dare avvio a un intervento molto atteso, che riguarda un’area verde prestigiosa e molto utilizzata nel cuore del centro storico – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici e al Centro storico, Pierangelo Raffini –. Con questo progetto andiamo a valorizzare il decoro urbano e a restituire alla città spazi di grande bellezza e fruibilità".

Quello sui giardini San Domenico è un intervento atteso da anni. Lo invocano a gran voce residenti, commercianti e frequentatori del centro storico. È stato rimandato più volte, tra le proteste del comitato nato per chiedere maggiore attenzione per quel polmone verde a due passi dall’Orologio; ma ora, dopo che il piano di riqualificazione era stato candidato invano a un bando del Pnrr, l’iter pare finalmente aver imboccato la strada giusta.

A inizio estate, il Comune ha infatti approvato il progetto esecutivo, presentato da Area Blu, che prevede la sistemazione dell’area verde, dei percorsi, delle aiuole e dei camminamenti, con installazione di nuove finiture superficiali a verde e di arredi urbani.

A fine 2023, la Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’Università di Bologna, in attuazione di un accordo di cooperazione tecnico-scientifica sottoscritto tempo prima con il Comune.

In base a quanto previsto da quell’intesa, l’intervento consiste, come già accennato, nel nuovo disegno per il giardino con il completo rifacimento dei percorsi e delle aiuole a verde.

Secondo i piani della Giunta, che ha recepito le indicazioni arrivate nel tempo dalla Soprintendenza, "verrà implementata la componente arborea, arbustiva e prativa nel rispetto del senso storico del luogo, dei manufatti e delle attività presenti". Non verrà invece rimossa, al contrario di quanto ipotizzato in un primo momento dal Municipio, la fontana tra il museo San Domenico e l’omonimo ristorante. Infine, in programma anche la ridefinizione degli elementi di arredo, la ristrutturazione degli impianti di irrigazione e l’inserimento di nuovi lampioni.

Il progetto così come illustrato ha già avuto l’ok del comitato Amici di San Domenico, che da tempo si batte per la riqualificazione dell’area, e ormai più di un anno e mezzo fa aveva incontrato il sindaco Panieri proprio nel tentativo di imprimere un’accelerazione al piano tanto atteso.