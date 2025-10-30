Giardini San Domenico, via alla gara per i lavori: “Nuovi percorsi e aiuole”

Imola, 30 ottobre 2025 – Passo in avanti verso l’attesa riqualificazione dei giardini di San Domenico. Area Blu ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori che puntano a valorizzare uno dei polmoni verdi più centrali della città, tra le vie Cavour e Orsini, con il rifacimento di percorsi pedonali, aiuole, pavimentazioni e arredi urbani.

L’intervento all’interno dello spazio, da tempo bisognoso di cure, che formalmente viene indicato come giardino Rambaldi e piazzetta Scarabelli, è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune: il primo stralcio per un importo di 450mila euro, e il secondo stralcio, opzionale, per 900mila euro.

La gara riguarda il primo stralcio, che riguarderà l’area Sud del giardino (dalla via Quarto, la porzione tra la chiesa dei Santi Niccolò e Domenico e la via Orsini, fino al confine con l’area esterna di pertinenza del bar), con opzione per il secondo, che interesserà invece la parte Nord tra il complesso monumentale e la via Cavour.

Il quadro economico complessivo dell’appalto ammonta a oltre 1 milione di euro, di cui 250mila euro circa per il primo stralcio e 750mila euro per il secondo. Sono inoltre previsti 300mila euro per i costi della manodopera e 19mila euro per la sicurezza, non soggetti a ribasso. L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso, riservata ad almeno dieci operatori economici individuati tramite la piattaforma Sater.

Stando all’ultima tabella di marcia, stilata nelle scorse settimane dalla Giunta dopo una lunga fase caratterizzata da forti ritardi, l’avvio del primo stralcio del cantiere è in programma tra “dicembre e gennaio”. L’intervento durerà, sempre sulla carta, 18 settimane. E dunque la conclusione delle operazioni è oggi stimata “tra aprile e i primi di maggio 2026”.

Secondo la relazione che accompagna il progetto, gli interventi prevedono un “nuovo disegno per il giardino con il completo rifacimento dei percorsi”. In linea generale si conta di “innalzare la quota della pavimentazione al livello delle aiuole, attualmente delimitate dal cordolo in cemento per un’altezza di circa 10/12 centimetri – recita il documento –, in modo da avere un unico livello di fruizione del parco”.

Nel complesso, il nuovo disegno del giardino garantisce, secondo i progettisti, una “maggiore superficie permeabile” rispetto allo stato attuale e al tempo stesso una “migliore fruibilità dello spazio pubblico”. Il progetto di riqualificazione comprende, inoltre, il rifacimento del marciapiede al lato del museo, per risolvere i problemi di umidità che presenta l’attacco a terra dell’edificio con degrado degli intonaci. La soluzione proposta ne vede la demolizione completa per la realizzazione di un drenaggio perimetrale sottostante che allontani l’acqua dal fabbricato.