Giardino degli Angeli, giornata di festa

Mentre il centro storico di Castel San Pietro Terme è in festa fra gli aromi, i sapori e gli eventi di Very Slow Outdoor Tours, il Giardino degli Angeli celebrerà il suo quindicesimo compleanno domani, con una grande festa aperta a tutti, immersa fra i colori e i profumi primaverili che in questi giorni accolgono i suoi tanti visitatori. Dalle 15 inizia il divertimento per bambini e famiglie. La principale novità, assolutamente da non perdere, sarà il laboratorio creativo dedicato alla realizzazione delle pagine di un libro sensoriale di grandi dimensioni dal titolo “Un Giardino nel cuore”.