Ginecologia si rinnova Calano le liste d’attesa

Azzeramento delle liste di attesa per gli interventi, sviluppo della robotica e rete con il territorio per accompagnare le coppie alla nascita. A due mesi dal suo insediamento, il nuovo direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia, Stefano Tamburro, fa il punto sugli obiettivi già raggiunti e i prossimi traguardi da tagliare.

"A Imola ho trovato specialiste di ottima esperienza e personale ostetrico di alto livello – racconta –. E soprattutto un’équipe ben integrata e entusiasta delle nuove prospettive di sviluppo. Abbiamo lavorato per azzerare le liste di attesa chirurgiche, siamo oramai in pari con conizzazioni e isteroscopie. In questi due mesi abbiamo eseguito una cinquantina di interventi maggiori, dieci utilizzando il sistema robotico (soprattutto per patologie oncologiche). Grazie all’incremento nell’utilizzo di chirurgia mini-invasiva, molti interventi esigono un minimo periodo di ricovero. La donna entra al mattino e la sera stessa torna a casa, perché le nuove tecniche chirurgiche, ma anche anestesiologiche e di controllo del dolore, permettono un recupero estremamente rapido".

Con oltre 600 interventi di chirurgia robotica alle spalle, tra cui tante ore come formatore, non può mancare l’approfondimento sulle indicazioni e i vantaggi di questa tecnica.

"La robotica è un fiore all’occhiello per Imola: massima qualità delle cure ed innovazione sono le parole chiave – conferma Tamburro –. In ambito ginecologico, le indicazioni per la chirurgia robotica riguardano principalmente le patologie oncologiche e, secondariamente, le ricostruzioni del pavimento pelvico".

Nel carnet di Tamburro non può mancare lo spazio per la formazione, dei professionisti della propria équipe e non solo.

"Formare alla robotica è da tempo uno dei miei impegni professionali più importanti – continua il primario – Credo che il nostro reparto, già frequentato da specializzandi, potrà diventare un punto formativo di rilievo, anche grazie alla rete con il Policlinico di Sant’Orsola".

Tra gli obiettivi, futuri ma non troppo, c’è di diventare un primo riferimento territoriale per le donne che soffrono di endometriosi, entrando a pieno titolo nella rete regionale per una patologia che "ha spesso un percorso diagnostico complesso, di sottovalutazione – prosegue Tamburro –, mentre è estremamente disabilitante per chi ne soffre. La presa in carico in prossimità è quindi fondamentale".

Ultimo, ma non ultimo, il percorso nascita. "A Imola è ottimo, con un’integrazione ottimale tra ospedale e consultorio, molti servizi di supporto alla gravidanza, alla nascita e al puerperio, una corretta demedicalizzazione del parto ed un clima molto famigliare ed umano – conclude il primario –. Come in tutto il Paese, siamo in un momento di forte decremento delle nascite. E certamente la pandemia ha avuto ripercussioni sui servizi di Ostetricia. Ma oggi sono finalmente superate e siamo pronti a prenderci cura al meglio delle donne in gravidanza e delle famiglie".