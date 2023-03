Imola, ginnaste maltrattate: sospesa l’insegnante

Denuncia di maltrattamenti da parte di alcune ginnaste (immagine di repertorio)

Le ginnaste e la denuncia per maltrattamenti, la società di Imola: “Nessuna violenza”

Imola, 28 marzo 2023 – Dopo la denuncia per maltrattamenti sulle ginnaste della società Ginnastica Biancoverde di Imola, è arrivata la “sospensione cautelare immediata da ogni attività sportiva o federale fino al termine delle indagini preliminari” per l'istruttrice di ginnastica artistica.

Quattro allieve (rispettivamente di 11, 20, 24 e 33 anni), infatti, hanno accusato l'insegnante di averle vessate. Per questo il Tribunale federale ha deciso la sospensione, su richiesta del procuratore federale, avvocato Michele Rossetti. Nell'ordinanza si legge che “la tecnica è destinataria di molteplici e convergenti denunce di comportamenti inadeguati nei confronti di allieve minorenni, sia di natura verbale che fisica”.

E ancora: "Tali azioni appaiono reiterate nel tempo e poste in essere sino alla data odierna”. L'insegnante verrà sentita domani pomeriggio dal Tribunale federale. Sulla vicenda c'è un fascicolo d'indagine aperto dalla Procura di Bologna, assegnato al pm Augusto Borghini, per le ipotesi provvisorie di maltrattamenti e stalking.

Le ragazze, che hanno frequentato la palestra in periodi diversi, avrebbero segnalato anche bacchettate in testa, umiliazioni e di essere state costrette ad allenarsi nonostante problemi fisici. Alcuni episodi denunciati, sempre secondo quanto si è appreso, sarebbero risalenti nel tempo anche di alcuni anni. I difensori dell'istruttrice, che ha ricevuto un avviso per essere sentita, si dicono convinti che la vicenda si chiuderà con un'archiviazione.

La settimana scorsa, invece, la società Ginnastica Biancoverde aveva ribadito piena fiducia all’insegnante finita sotto la lente della magistratura bolognese.