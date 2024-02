Giocattoli donati a Pediatria

Nei giorni scorsi una delegazione guidata dal Presidente Roberto Alberti ha consegnato alla dottoressa Laura Serra, direttrice dell’Unità Operativa Pediatria e Nido, una vasta gamma di giocattoli. "Siamo estremamente grati a CyberGunner per questa donazione – ha commentato la dottoressa Serra –. I giocattoli aiutano ad allievare la permanenza dei piccoli pazienti nel nostro reparto. Questi gesti di affetto e di sensibilità ci emozionano sempre molto".

"Siamo felici di poter contribuire positivamente alla comunità - ha dichiarato Roberto Alberti, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica CyberGunner -. Abbiamo deciso di effettuare questo gesto verso la struttura di Imola, per sottolineare il legame della nostra associazione con il territorio, inoltre molti di noi sono diventati genitori proprio all’ospedale Santa Maria della Scaletta. Speriamo che questi giocattoli, raccolti da noi, dai volontari di Conselice e da altre associazioni del territorio, possano portare un po’ di allegria tra i giovani pazienti e alle loro famiglie durante il loro tempo all’ospedale. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i professionisti che quotidianamente lavorano in questo reparto così importante.".

La donazione è stata accolta con grande entusiasmo dai piccoli pazienti che hanno subito iniziato a giocare con i nuovi balocchi.