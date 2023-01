Giochi di ruolo e letture per bambini a Casa Piani

Doppio appuntamento sabato a Casa Piani (via Emilia 88). Dalle 9 alle 12.30 Officina Coboldi, associazione imolese nata per avvicinare le persone al mondo dei giochi di ruolo, presenta attività per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni. Prenotazioni aperte su officinacoboldi.it Dalle 10.30 alle 12 ‘Storie per cuccioli’, laboratorio di lettura - parole e coccole in biblioteca. Dai 2 anni. Le bibliotecarie di Casa Piani e le lettrici volontarie Nati per leggere, incontrano i piccoli lettori con i genitori per leggere insieme i libri più belli, i nuovi arrivi e gli intramontabili. Prenotazione richiesta, telefono 0542 602630.