Giochi di ruolo, un pomeriggio fra storie e avventura

Martedì alle 16.30 a Casa Piani (via Emilia, 88 – Imola) la ludoteca mette a disposizione i suoi spazi all’aperto per tavoli di giochi di ruolo junior, per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni. Saranno presenti le master Gaia e Barbara di Officina Coboldi. Cos’è Officina Coboldi? Si tratta di un’associazione nata a Imola per avvicinare le persone al mondo dei giochi di ruolo. Il gioco di ruolo è un’attività ludica adatta a tutte le età in cui interpretare un personaggio in avventure fantastiche mescolando storytelling, improvvisazione teatrale e attività di problem solving collaborative. Prenotazioni su Officinacoboldi.it.