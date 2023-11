Giochi e sfilate, il centro torna al Rinascimento

Due giorni di giochi all’interno della Galleria del Centro Cittadino per riavvolgere il nastro del tempo e ritornare al fascino delle atmosfere rinascimentali. Sabato e domenica prossimi, dalle 10 alle 19 nel cuore del centro storico della città, spazio all’evento ‘Gioca Caterina’ organizzato dall’associazione Imola Experience con il patrocinio del municipio di piazza Matteotti.

L’intento, passo dopo passo, è quello di continuare il percorso di riscoperta della storia locale come elemento attrattivo per alimentare il processo di valorizzazione del cuore pulsante di Imola. Così l’area coperta a due passi dall’Orologio si trasformerà in una immensa sala giochi rinascimentale con artigiani ed espositori.

Tra questi anche Massimiliano Aiazzi, falegname di Scarperia del Mugello, salito alla ribalta grazie ai suoi splendidi flipper di legno che hanno spopolato sul palco di Italia’s Got Talent. Ma anche costumi d’epoca e rievocatori insieme alla Società dei Vai di Bologna e angolo letterario con i volumi storici dell’autrice Lisa Laffi.

Senza dimenticare i giochi di ruolo, i balli e le musiche con i Consort Suoninvento e le allieve di Z Fitness Dance Academy di Casalfiumanese, il laboratorio ‘Pozioni ed emozioni’ di Fabio Bianchetti di GiocaEducando per bambini dai 5 agli 11 anni di età (iscrizioni a imolaexperience1@gmail.com) e la passeggiata tra i palazzi storici insieme a Matteo Bacci. E per gli amanti del gusto ecco le proposte a tema della Cioccolateria di via Orsini e della gelateria Sesto Senso presenti con i loro stand.

Mattia Grandi