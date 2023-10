Giochi, feste, laboratori a Dozza: Open Day al centro giovanile 'Incontri Ravvicinati'

Open Day il prossimo mercoledì per il centro giovanile ‘Incontri Ravvicinati’ di Toscanella di Dozza. Un punto di riferimento per i giovani, di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni, con ingresso libero e attività gratuite. Tornei, giochi, laboratori, feste, spazio compiti per alimentare quei concetti di aggregazione e socialità così importanti per la fascia adolescenziale della comunità. Appuntamento tutti i mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30 nella saletta al civico 3 di Piazza Libertà, e venerdì, dalle 14.30 alle 17.30 o dalle 14.30 alle 16.45, nel campetto sintetico della frazione o nella palestra delle scuole in caso di maltempo. L’opportunità, sviluppata da Solco in stretta collaborazione con Asp Circondario Imolese e amministrazione comunale, ha radunato nel tempo centinaia di ragazzi di Dozza ma anche provenienti dalle zone limitrofe. Un polo che si è rivelato particolarmente funzionale, con l’assoluto gradimento di genitori e famiglie, dopo la pandemia per ridare vita a quelle relazioni che la diffusione del covid aveva ostacolato per interminabili mesi. L’attività, inoltre, ben si integra con la programmazione didattica a testimonianza di quel clima sinergico tra i servizi che si respira a pochi passi dalla via Emilia.