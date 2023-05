Giochi, musica, sport e cucina Il grande ritorno del Palio Rionale

Il ritorno del Palio Rionale di Borgo Tossignano è realtà. Per conoscere i dettagli basterà aspettare il 22 maggio quando, dalle ore 20.30 in poi nella sala polivalente del paese, si terrà un incontro pubblico di presentazione. Ma le anticipazioni rimandano dritte al fascino di quell’evento storico capace di monopolizzare la scena in vallata dal 1985 al 1991. Un progetto riattualizzato dalle associazioni locali in sinergia con il municipio guidato dal sindaco Mauro Ghini (foto). Una tradizione rilanciata per alimentare lo spirito di aggregazione e socialità della comunità dopo il delicato periodo pandemico.

Una settimana di giochi per grandi e piccini, in calendario dall’11 al 15 luglio, diffusi su tutto il territorio. Frazioni comprese. Dalla piazza di Borgo al circolo di Codrignano con annesso campo sportivo. Ma anche il campetto di Tossignano. Una serie di gare tra cui spiccano quelle di palla prigioniera, sfoglia, beccaccino, corsa nei sacchi, tiro alla fune, podistica lungo la salita che dal capoluogo porta a Tossignano, pallavolo mista, calcio balilla umano e staffette. Protagonisti i quattro rioni dell’abitato, Madonnina, Sasdello, Rabatta e Mulino, più Codrignano e Tossignano. E il menù prevede pure parentesi di intrattenimento con dj, competizioni a sorpresa, parate, buona cucina e interventi istituzionali. "I nuovi giochi borghigiani mirano ad essere un momento di aggregazione e di agonismo fraterno per la cittadinanza – spiega il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini -. Una parentesi inclusiva con la proposta di attività che spaziano dai giovani ai più attempati. L’intento è quello di coinvolgere non solo i giocatori ma tutti i cittadini che in vario modo potranno sostenere il loro rione d’appartenenza". Regolamento alla mano le cose sono già chiare: "Parteciperanno ai giochi i residenti ed i domiciliati nel comune registrati all’anagrafe. Ognuno di loro potrà difendere i colori della propria area di paese – continua -. L’assessore allo sport presiederà il comitato organizzatore come supervisore coadiuvato dai rappresentanti delle Proloco di Borgo Tossignano e Tossignano".

Ma come funziona? "Ogni attività svolta sarà caratterizzata dall’assegnazione di un punteggio in base al piazzamento ottenuto – anticipa Ghini senza entrare troppo nelle pieghe regolamentari -. Ogni squadra avrà in dote due jolly con la possibilità di raddoppiare i punti conquistati. La classifica finale, stilata al termine di tutte le prove, consacrerà la formazione campione. Sarà una bella festa per il nostro paese".