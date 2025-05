Giochi, sport e laboratori: la festa della scuola fa il pienone

La festa della scuola di Castel Guelfo si è confermata un successo. Dopo i consensi raccolti lo scorso anno nell’edizione d’esordio, i genitori di Associando hanno fatto il bis. Una splendida domenica di sole e tanta gente presente all’interno del plesso didattico di via Basoli (nella foto) tra giochi, esibizioni, sport, buona gastronomia e divertimento. Un appuntamento che, come al solito, ha coinvolto tante attività e associazioni del paese con il patrocinio del municipio. Gettonatissimi i laboratori dedicati alle tre fasce anagrafiche presenti nelle aule dell’istituto: materna, primaria e secondaria di primo grado.

L’obiettivo della giornata? Quello di alimentare una raccolta fondi per garantire nuove progettualità in favore degli studenti. Una bella testimonianza di condivisione e socialità con la comunità guelfese sempre più vicina all’istituzione scolastica e alle sue necessità. Valori cari ad Associando che, oltre alla giornata di festa, è già al lavoro per dare continuità ad altre iniziative. m. g.