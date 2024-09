‘Giochiamo senza frontiere’ a Toscanella di Dozza

Sabato 7 settembre torna a Toscanella di Dozza, dalle 14.30 alle 18.30, l’appuntamento con ‘Giochiamo senza frontiere – Festa delle Associazioni’. Una bella vetrina per le realtà associative, sportive e culturali del paese che quest’anno, giunta alla sua nona edizione, trasloca in Piazza Libertà a causa dei concomitanti lavori di riqualificazione in corso al campo sportivo ‘V. Paparelli’. L’iniziativa, organizzata dal municipio in collaborazione con la consulta delle associazioni locali e con la neo consulta giovanile, ha l’obiettivo di diffondere i valori legati alla cultura associativa, allo sport, alla socialità e all’integrazione. Spazio, quindi, a banchetti informativi, esibizioni dimostrative ed attrazioni curate da quelle realtà del territorio che affiliano centinaia di iscritti, volontari, appassionati e praticanti. Una concreta opportunità per le famiglie della zona desiderose di approfondire l’ampia offerta tematica: dal basket alla scherma, dalla ginnastica al calcio. Ma anche arti marziali, frisbee, lezioni aperte di zumba, total fun e laboratori per bambini. Un format a misura di famiglie che promuove anche l’impegno e l’attività delle persone diversamente abili.

Ospite d’onore Alessandro Gattafoni, testimonial paziente per lo sport della Lega Italiana Fibrosi Cistica, a cui l’amministrazione comunale consegnerà la pergamena di ‘dozzambassador’. Gattafoni, che detiene il record di 174 chilometri e 900 metri percorsi in 24 ore in kayak lungo la costa marchigiana, è già stato protagonista di grandi sfide in mare finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibrosi cistica. "Un format che si ripete con successo dal 2015 quando sviluppammo l’idea lanciata da Luana Vittuari – fanno sapere dal municipio del borgo -. L’occasione per promuovere le tante attività associative del territorio, metterle in rete e conoscere nel dettaglio le opportunità rivolte ai cittadini".