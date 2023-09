Giochiamo senza frontiere Dal nuoto al tiro a segno i campioni dello sport per l’associazionismo

Sabato, nel campo sportivo di Toscanella di Dozza, sarà ancora una volta tempo di ‘Giochiamo senza frontiere – Festa delle associazioni’. L’appuntamento del 9 settembre, giunto all’ottava edizione e organizzato dal municipio in collaborazione con la consulta delle associazioni, nasce con l’obiettivo di diffondere i valori legati allo sport, alla socialità e all’integrazione.

Una splendida vetrina per le tante realtà che compongono il mosaico associazionistico e sportivo locale che, a partire dalle 14.30, si ritroveranno nell’impianto di via Nenni tra stand, musica, spettacoli, esibizioni dimostrative e attrazioni.

Una bella opportunità per le famiglie della zona di conoscere, in un colpo solo, l’ampia gamma delle proposte tematiche rivolte alla comunità. Dal basket alla scherma passando per arti marziali, calcio e volley. Ma anche lezioni aperte di danza, yoga e laboratori per bambini. Senza dimenticare l’impegno per le persone diversamente abili, che in queste ultime settimane ha portato a Toscanella anche il progetto handbike della ciclistica Omnia Imola, insieme alla Fondazione Montecatone Onlus.

Tra gli ospiti, infatti, sono attesi gli atleti paralimpici di tiro a segno Massimo Croci e Giovanni Bertani. Su questo filone poi, ricorderanno i più attenti, nella frazione affacciata sulla via Emilia scoccò il colpo di fulmine tra il campionissimo Stefano Travisani ed il tiro con l’arco. Un ponte di speranza, in chiave di ripartenza dopo quegli incidenti che cambiano per sempre la vita delle persone, che collega il Montecatone Rehabilitation Institute con Dozza. Con una super sorpresa: l’arrivo di Simone Cerasuolo. Il nuotatore della Nazionale Italiana, fresco campione europeo Under 23 dei 50 rana e medaglia d’argento continentale tra i big nel 2022, sarà il testimonial dell’evento.

Il 20enne imolese, in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e tesserato per l’Imolanuoto, è uno dei più interessanti protagonisti della specialità con un posto tra i primi dieci ranisti al mondo sulla distanza dei 50 metri in vasca. Una presenza illustre, dopo il bagno di folla tributato lo scorso anno al calciatore Giuseppe Signori con tanto di onorificenza di DozzAmbassador, che conferma l’ascesa dell’iniziativa oltre i confini del borgo. Gadget e sconti consumazione in palio per i partecipanti più attivi, che raccoglieranno su apposita cartolina i sigilli delle loro performance, e il via della ‘Corsa a colori Avis’.

"Un format ormai collaudato che è stato sviluppato nel tempo sulla base di un progetto ideato dalla nostra amministrazione nel 2015 – fanno sapere dal municipio di via XX Settembre -. La possibilità di mettere sotto ai riflettori le eccellenze del posto in ambito culturale e sportivo con il rafforzamento delle sinergie tra le singole associazioni. Il tutto per confezionare un contenitore che strizza l’occhio alla collettività". Un impegno organizzativo significativo: "Il ringraziamento va a Luana Vittuari – concludono -. È lei la nostra delegata alla realizzazione della manifestazione schierata in prima linea da settimane per la buona riuscita dell’evento".