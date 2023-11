Gioco di squadra per la ripartenza del centro storico

Signorini

L’entusiasmo del nuovo gestore dell’ex Opera Dulcis si spera che diventi ’contagioso’ per tante altre attività, ma anche per la stessa Amministrazione comunale che si è detta pronta a collaborare con il locale.

Insomma, serve gioco di squadra e ognuno deve fare la propria parte. Sbagliano gli esercenti se pensano che la rinascita del centro passi solo attraverso ciò che può fare il Comune e sbaglierebbe lo stesso Municipio a lasciare tutta l’incombenza agli stessi commercianti.

Ognuno deve invece fare la propria parte e, soprattutto, portare idee.

Un discorso valido anche per gli altri paesi del circondario con la consapevolezza che, quando si abbassa una serranda, difficilmente poi si rialza in breve tempo.

L’attuale situazione economica, infatti, non aiuta certo chi vorrebbe investire e, magari, ad attività appena avviata, si trova a pagare affitti spesso pesanti. Somme a cui vanno aggiunte Tari, bollette della luce (con i costi della materia energia ancora tre o quattro volte superiore agli anni pre-pandemia) e un’altra sfilza di tasse e imposte. Senza dimenticare che, ancora oggi, per ottenere del denaro in prestito si devono pagare tassi d’interesse non indifferenti.

Una situazione che penalizza ovviamente la quasi totalità delle famiglie e che rischia ovviamente di incidere negativamente su spese e consumi.

La sensazione è che l’uscita del tunnel sia ancora lontana e che, al contrario, basti una piccola fiammella per riaccendere un incendio che non è ancora completamente domato.

Per questo le istituzioni devono fare tutto ciò che è in loro potere per sostenere chi fa impresa e le famiglie stesse dopo anni in cui l’inflazione ha fortemente eroso il potere d’acquisto degli stipendi.