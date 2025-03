Giorgi è il re degli assaggiatori di olio

Frantoio Valsanterno protagonista a ‘Taste the difference’, evento annuale per celebrare il mondo dell’olio extra vergine di oliva e tutti i suoi protagonisti che si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze tra attività di formazione, convegni e prove d’assaggio per professionisti e non.

La manifestazione è iniziata proprio con un concorso per assaggiatori non professionisti che ha visto trionfare il responsabile di produzione di Frantoio Valsanterno, Gianluca Giorgi, che si è aggiudicato il primo posto.

"Il riconoscimento contribuisce a portare valore aggiunto ad una giovane realtà fortemente attiva sul territorio, il cui obiettivo è quello di diventare punto di riferimento dell’Emilia-Romagna – spiegano dal Frantoio Valsanterno –. Il riconoscimento di un membro del team conferma la professionalità e la competenza di team che si dedica con passione a tutti i produttori del territorio, a cui garantisce prodotti e servizi di eccellenza".

Ovviamente soddisfatto anche il vincitore del premio.

"Sono molto orgoglioso per questa vittoria, risultato di tanto impegno e formazione continua – commenta Giorgi –. Il mio ruolo è quello di realizzare, insieme alla mia squadra, oli Evo d’eccellenza capaci di valorizzare la nostra orgogliosa terra oltre a garantire qualità e professionalità ad ogni nostro cliente. Credo fortemente che la formazione sia essenziale per raggiungere questi risultati e ringrazio la mia azienda per avermi dato l’opportunità di approfondire e accrescere le mie conoscenze, consentendo un continuo miglioramento".