Giornata della memoria, celebrazioni e confronti

L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme conferma anche quest’anno la scelta di celebrare la Giornata della Memoria attraverso le iniziative proposte e organizzate dalle associazioni, dal mondo della scuola e da altre realtà del territorio. Il primo appuntamento è l’incontro con lo scrittore Gabriele Rubini in programma alla Biblioteca Castel San Pietro Terme in via Marconi 29 lunedì alle 18, organizzato in collaborazione con Libreria Atlantide. L’autore, dialogando con Roberto Matatia, presenterà il suo romanzo “Attraverso il fuoco”, edizioni Nardini, 2022.

Italia, Inghilterra, America, Francia, Russia. Storie di famiglie ebree, che si intrecciano fra queste nazioni alla vigilia e durante l’intero primo conflitto mondiale. C’è chi parte e chi resta. Ma ognuno combatte, perché la guerra non è solo una faccenda di trincee. ’Attraverso il fuoco’ è un romanzo di grande rigore storico, il romanzo di un popolo, quello ebraico, dei suoi personaggi, perfettamente calati nel contesto, con il fluire delle loro emozioni: forza e fragilità. Martedì, in apertura della seduta di Consiglio Comunale alle 19,30, durante la lettura delle comunicazioni del presidente del Consiglio Tomas Cenni, si terrà un momento di riflessione dedicato alla Giornata della Memoria. Giovedì alle 10, nell’area vicino alla chiesetta di via Scania 350, si terrà la consueta cerimonia “Un Fiore per Enrica”, omaggio floreale alla stele dedicata alla memoria di Enrica Calabresi, zoologa e docente italiana di Entomologia agraria, di origine ebraica, vittima dell’Olocausto. L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza e alle scuole, è a cura dell’associazione culturale Terra Storia Memoria in collaborazione con Comune di Castel San Pietro Terme, Anpi Castel San Pietro Terme e Aned Bologna.